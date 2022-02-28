Topa, kupa için vurmaya başladılar

Malatya’da, “ Mahallede Maç var Etkinliği kapsamında yapılan 23 Nisan Futbol Turnuvası start aldı.

Yeşiltepe Spor Kompleksinde bugün başlayan ve 4 Mart’ta sona erecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ''Mahallede Maç var Etkinliği 23 Nisan Futbol turnuvası başladı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ın topa vurmasıyla başlayan turnuvaya, 13 erkek ve 3 bayan takımı olmak üzere yaklaşık 140 sporcu katılıyor.

Turnuvada başarılı olacak takıma kupa verilecek.

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