Virajı alamayan kamyon devrildi: 1 yaralı

NATO'dan çok önemli hamle! 40 bin asker, tank ve füze

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya Kubbe dağında seyir halindeki yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesi karayolundaki Kubbe dağı mevkiinde eşya yüklü kamyon, virajı alamaması sebebiyle devrildi. Devrilme sonucunda aracın şoförü yaralı olarak kurtuldu. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün hafif yaralandığı belirlendi.

Sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.