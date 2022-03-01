Emekli Müftü Yağcı, koronaya yenildi

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Malatya Eski Müftü Yardımcısı Cengiz Yağcı, yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İl ve İlçelerde Vaiz ve Müftü olarak görev yapan, emekli olmadan önce Malatya İl Müftü Yardımcılığı görevinde bulunan Cengiz Yağcı vefat etti.

Doğanşehir ilçesi doğumlu olan Yağcı, Yeşiltepe şehir mezarlığında defnedildi.

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