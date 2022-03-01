Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile resmen anlaştı.

Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın ardından futbolcusu Adem Büyük'ü göreve getiren ve onunla da yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklama, "Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-03-01 16:52:19



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