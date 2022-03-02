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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hem baba mesleğini öğreniyor hem de okuyor

İHA

Hem baba mesleğini öğreniyor hem de okuyor

Malatya’da Anadolu Lisesi Dil Bölümü mezunu Melike Nur Çibik, küçük yaşlarda oyun oynamak için gittiği babasının iş yerinde hem baba mesleğini öğreniyor hem de okulunu bitirmek için gün sayıyor.
Anadolu Lisesi Dil Bölümü İngilizce mezunu olan Melike Nur Çibik, çocukluktan itibaren yanına gittiği döşeme ustası olan babasının yanında mesleği öğreniyor. Oynamak ve vakit geçirmek için her fırsatta gittiği babasının iş yerinde mesleği de öğrenmeye başlayan Melike Nur, iş yerindeki erkek çalışanlara taş çıkartıyor. Hem eğitimine devam eden hem de mesleği öğrenen Melike Nur Çibik, şimdi ise ikinci liseyi bitirmek için gün sayıyor..

“Baba mesleğine devam etmesini isterim”
Anadolu Lisesi Dil Bölümü İngilizce mezunu olan kızını meslek öğrenmesi için tekrar okula yazdırdığını kaydeden Feridun Çibik, ''32 yıldır sanayide oto döşeme sektörü üzerinde emek vermekteyim. Şu an kızım yanımda liseyi bitirdi. Meslek Lisesine tekrar yazdırdım iş imkanlarından dolayı. Hem bana oto döşeme işinde yardımcı oluyor. Haftanın bir günü çıraklık okuluna gidiyor diğer 6 günde bana yardımcı oluyor. Benden sonra baba mesleğine devam etmesini isterim. Bu bir sanattır” dedi

“Çırak bulmaktan zorlanıyoruz”
Meslekte çırak, kalfa yetiştirmekten zorlandıklarını belirten Çibik sözlerine şöyle devam etti:
“Bu meslek de fabrikasyona döndüğü için eskiden biz makinalarımızla dikerdik. Müşteri kumaş beğenirdi. Şu an fabrikasyona döndü. Bizde de elaman azaldı yetişmiyor. Kızımla bu mesleği devam ediyoruz. Burada montaj yapıyoruz. Kılıf dikiyoruz. Her türlü arabaya göre özel dikimlerimiz var. Bu şekilde uğraşıyoruz."

“Başlıktan başladım sonra baktım ki yapabiliyorum”
Babasının iş yerine küçük yaşlarda oyun oynamak için gittiğini aktaran Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi 11’nci sınıf öğrencisi Melike Nur Çibik ise “Anadolu Lisesi Dil Bölümü İngilizce mezunuyum. 3 ay sonra YKS’ye gireceğim. Okula başlamadan önce babamın yanına hep geliyordum. O zaman oyun amaçlı geliyordum. Ama gün geçtikçe ilgi duymaya başladım. Döşeme, renkleri, dikiş modelleri, deri olsun kumaş olsun hep ilgimi çekti. Mezun olduktan sonra bir sene pandemiden dolayı işler kapandı. Sonra işler açılınca ben kursa yazılmadım babamın yanına geliyordum. Hem ders çalışıyordum hem de babamın eline bakıyordum. Sonra makinayı bana vermeye başladı. Düz dikimden başladım. Dikimi bıraktıktan sonra babama dedim ki araba kılıfının başlığını ben takabilir miyim. Başlıktan başladım sonra baktım ki yapabiliyorum. El yatkınlığım var” ifadelerini kullandı

“İlerde babamın iş yerini büyütebiliriz”
Çalışarak eğitimini sürdürmekten gurur duyduğunu ifade ederek ilerde babasının iş yerini büyütebileceklerini söyleyen Melike Nur Çibik, ”Devletimiz çıraklık belgesi almak için avantaj sunuyormuş. Bende okula yazıldım. Bir senedir 11’inci sınıf olarak çıraklık okuluna gidiyorum. Aynı zamanda da sınavlara hazırlanıyorum. Sonradan yapabilir miyim bilmiyorum. Ama bu bir meslek ve meslek önemli ve ben bir kızım ikinci bir dal olarak neden düşünmeyeyim. İngilizcenin önü açık ama devletimizin bize sunduğu bir avantaj olarak ben bunu da değerlendirmek istiyorum. İlerde belki babamın iş yerini büyütebiliriz. Ben de ona destek verebilirim'' şeklinde konuştu

“Tepkilerden de çok mutlu oluyorum”
Gelen tepkilerden de oldukça mutlu olduğunu vurgulayan Melike Nur Çibik sözlerini şöyle tamamladı:
''Okulda da şaşırıyorlar. Kadın ilk defa duyduk falan diyorlar. Ben mutluyum. Sonuçta baba mesleği. Herkes her işi yapabilir ben de gurur duyuyorum. Tepkilerden de çok mutlu oluyorum.”

“33 alan 181 dalda eğitim vermekteyiz”
2019 yılı itibariyle örgün eğitim kurumu olarak Meslek Lisesi diploması vermeye başladıklarını kaydeden Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Remzi Sevim de, "Öğrencilerimiz haftanın bir günü okula geliyor diğer 45 gün işletmede çalışıyorlar. Okula kayıt için geldiklerinde de 9’uncu sınıftan itibaren bir işletme buluyorlar. Ustalık ve usta öğreticilik belgeleri olması gerekiyor iş yerlerinin. 91011’inci sınıflar için asgari ücretin yüzde 30’u yaklaşık 1276 TL tutarında bir tutar işletmeye ödeniyor. 12’inci sınıflar ve diploma programı için kayıt yapmaya gelen öğrenciler için de asgari ücretin yarısı ödeniyor. Öğrencilerimiz direkt meslekle iş hayatı ile iç içe işlerine başlıyorlar.” diye konuştu.

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