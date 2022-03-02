Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor

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Malatya’da uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 16 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince zehir tacirlerine yönelik 5 ayrı operasyonda toplam 17 bin 38 adet yeşil reçeteye tabi hap, 133 gram uyuşturucu madde, 217 paket gümrük kaçağı sigara, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 50 adet fişek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 16 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 7’si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 9 şahsın işlemleri ise devam ediyor.

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