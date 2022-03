Kandemir, AK Parti Malatya teşkilatıyla bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, teşkilat çalışmaları kapsamında Malatya’ya ziyaret gerçekleştirerek, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti İstişare ve Değerlendirme toplantısı kapsamında Malatya teşkilatını ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti siyasetin zenginleştiren ve katkı sunan bir istişare toplantısı yapacaklarını belirtti.

Malatya’nın ülkenin gözbebeği olduğunu ve Malatya’nın Cumhurbaşkanının arkasında durduğunu belirten Kandemir, “ Malatya bizim gönlümüzün şehri bu hareketin bu davanın Cumhurbaşkanımızın her defasında arkasında durmuş, sahip çıkmış bizim için çok müstesna bir şehir. Malatya sadece Malatya’da yaşayanlar için değil Malatya’dan ilham alan tüm vatandaşlarımız tüm Türkiye için gözbebeği şehri ülkemizin. Arkadaşlarımızla istişare ederken onların katkılarıyla AK Parti siyasetini zenginleştirmek AK Parti siyasetine katkı vermek anlamında çok verimli bir istişare toplantısı olacak” dedi.

Rusya ve Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulunan Kandemir, “ Zor dönemlerden geçiyoruz. Dünya zor dönemlerden geçiyor. İnsanlık vicdanını kanatan bir çatışma yaşanıyor hemen yanı başımızda. Biz de ülke olarak her iki ülkenin değerini, derinliğini bilen bir ülke olarak bu anlamda barışı tesis etmek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

İstişare toplantısında ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeleri değerlendireceklerini ifade eden Kandemir, “ Ülkemizin çok daha güzel yarınlara ulaşmasını, güçlü bir liderlikle mümkün olabileceğini yaşanan her çatışmada dünyanın içinde geçtiği krizlerde bir kere daha şahitlik ediyoruz. Böyle bir genel Başkana Cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için de hamd ediyoruz. Bugün arkadaşlarımızla da sadece Malatya’yı değil tüm Türkiye’yi dünyadan yaşanan gelişmeleri de masaya yatıracağız değerlendireceğiz” diye konuştu.

Malatya Nikah Sarayı’nda yapılan İstişare ve Değerlendirme toplantısına AK Parti İl Başkanlığı, AK Parti Malatya Milletvekilleri, parti teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.