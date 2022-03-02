Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, 4 Mart Cuma günü saat 20:00’da evinde oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni Teknik Direktörü Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve futbolcuların çeşitli çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Bir süredir sakatlığı bulunan Benjamin Tetteh takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Stevie Mallan ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalara başladı. Sarısiyahlı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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