Malatya’da öğrenciler ‘İyi ki varsın Eren’ filmini izledi

Malatya’nın Akçadağ ilçesi İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledi

Akçadağ İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık ile İl Kültür İl Kültür Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz’in destekleri ile özel bir sinema salonunda gösterimi yapılan “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledi. Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünün anlatıldığı “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmi büyük ilgi ile izlenirken, öğrenci ve öğretmenler duygu dolu anlar yaşadı.

Filme dair kısa bir değerlendirmede bulunan Akçadağ İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Serdal Polat, “Çok anlamlı bir film, gerçekten duygu dolu. Böyle anlamlı bir filmi öğrencilerimizle buluşturmak bizleri çok memnum etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.