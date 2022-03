AK Parti'li Kandemir: Barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, RusyaUkrayna arasındaki savaşa ilişkin, "Her iki ülkenin değerini, derinliğini bilen bir ülke olarak bu anlamda barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Malatya İl Başkanlığı tarafından Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı´na katıldı. Toplantıda Kandemir'in yanı sıra AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile çok sayıda partili yer aldı.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Erkan Kandemir, AK Parti siyasetini zenginleştirmek, buna katkı vermek anlamında çok verimli bir istişare toplantısı gerçekleştireceklerini belirterek, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Kandemir, "Dünya zor dönemlerden geçiyor. Hemen yanı başımızda insanlık vicdanını kanatan bir çatışma yaşanıyor. Biz de ülke olarak her iki ülkenin değerini, derinliğini bilen bir ülke olarak bu anlamda barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz hep beraber. Ülkemizin çok daha güzel yarınlara ulaşmasının güçlü bir liderlikle mümkün olabileceğine yaşanan her çatışmada, dünyanın içinden geçtiği krizlerde bir kere daha şahitlik ediyoruz. Böyle bir genel başkana, böyle bir Cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için hamdediyoruz. Bugün arkadaşlarımızla sadece Malatya'yı değil, kuşkusuz tüm Türkiye'yi, dünyada yaşanan gelişmeleri masaya yatırıp değerlendireceğiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-03-02



