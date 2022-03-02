Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama 

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, 17 bin 38 adet yeşil reçeteye tabi hap, 217 paket gümrük kaçağı sigara, 2 hassas terazi ve 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden işlemleri tamamlanan 7'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 9 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-03-02 17:21:44
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