Malatya’da Atletizm Hakem Kursu açılacak

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Malatya’da Atletizm Hakem Kursu açılacağı ve müracaatların başladığı bildirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Hakem Kursu Malatya’da 1013 Mart 2022 tarihleri arasında açılacak.

Atletizm Hakem Kursu için müracaatların başladığı bildirilirken, kursa başvuruyla ilgili gerekli bilgilerin Gençlik ve Spor Müdürlüğü web sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi.

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