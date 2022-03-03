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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerel yönetimler ve kadın çalıştayı düzenlendi

İHA

Malatya İnönü Üniversitesi ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından 'Yerel Yönetimler ve Kadın Çalıştayı' düzenlendi

Yerel yönetimler ve kadın çalıştayı düzenlendi

Malatya İnönü Üniversitesi ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından ‘Yerel Yönetimler ve Kadın Çalıştayı’ düzenlendi
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Çalıştaya, 80’e yakın akademisyen, öğretim üyesi, kadın sivil toplum kuruluşu başkanları, eğitimci ve yazar katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verdiklerini belirterek, “Yeşilyurt Belediyesi olarak bizler özellikle 2022 yılını Kadın ve Aile Yılı olarak ilan etmiştik. Bu kapsamda da yılbaşından itibaren genel anlamda kadınlarımıza ve ailelerimize yönelik birçok etkinlikle taçlandırıp geliştirelim diye bir karar almıştık. Bu kapsamda programlarımıza başladık. Bugün ki etkinliğimizde yine Kadın ve Aile Yılı etkinlikleri kapsamında üniversitemizle birlikte yapmış olduğumuz güzel bir organizasyon. Yeşilyurt Belediyesi olarak gastronomi ve kültürel anlamda yapmış olduğumuz çalışmalar birçok belediyeye örnek teşkil etmeye başladı. Her alanda belediyecilik diyoruz çünkü, insanlar belediyelerden geçmişteki gibi belediyelerden fiziksel çalışmalar dışından diğer alanlarla ilgili de çalışmalar yapması beklentisi içerisine girdi. Bizde bu kapsamda 209 yılında yerel seçimlerden sonra bölgemize hem ARGE müdürlüğü hem Gençlik ve Spor Müdürlüğü hem Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü hem de Kadın ve Aile Müdürlüğü gibi bünyemizde olmayan çeşitli müdürlükleri kurarak bu alanda vermiş olduğumuz değerler çerçevesinde yeni alanlara da girmeye başladık. Geçen yılı Gençlik ve Spor Yılı ilan etmiştik, bu yılda Kadın ve Aile yılı olarak ilan ettik. Hemen her hafta çeşitli alanlarda hem yerel yönetimlerde kadınlarımızın daha aktif olması hem bulunmuş oldukları alanlarla ilgili daha nitelikli bir seviyeye gelebilmeleri için bu tür etkinliklerle bu yılı dolu dolu geçirmeye devam edeceğiz. Bugün ki etkiliğimiz bu alanda yaptığımız etkinliklerin en kapsamlı olanıydı. Çalıştayın organize edilmesinde her zamanki gibi Rektörümüz, Rektör yardımcılarımız, dekanlarımız ve bölüm başkanlarımız da bizim bu anlamdaki sınırsız destekçilerimiz. Ne kadar çok entegreli bir şekilde çalışılırsa şehir hepimizin, ülke hepimizin daha iyi yerlere doğru hareket ediyoruz. Bizde bu anlamda üniversitemizin yetişmiş insan kaynağından hemen her alanda istifade etmeye gayret ediyoruz. Gerçekten alanında, deneyimli, fedakarca ülkemiz için, şehrimiz için, bölgemiz için gayretle çalışan çok değerli hocalarımız var. Bu etkiliğe katılan ve emek veren, bizleri yalnız bırakmayan herkese çok ederim” ifadelerini kullandı.

“Üniversitemizin öğrencilerinin yüzde 52’si kız”
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızlay ise üniversite olarak kadınlara önem verdiklerini vurgulayarak, “Yeşilyurt Belediyesi ve Üniversitemiz paydaşlığında bu güzel programı üniversitemizde yapmaktan büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyorum. 2022 yılını Yeşilyurt Belediye başkanımız Mehmet Çınar Kadın ve Aile Yılı olarak ilan eti. Bizde İnönü Üniversitesi olarak geçen hafta Yeşilyurt Belediyemizle bir protokol imzaladık. Bu konuda İnönü Üniversitesi olarak her türlü desteği ve katkıyı vereceğimizi bildirdik. Kadınlarımız, kızlarımız ülkemizin yaptıklarıyla ve yapacaklarıyla en önemli kısmını oluşturuyor. Üniversitemizin öğrencilerinin yüzde 52’sini kız öğrencilerimiz oluşturuyor. Akademisyenlerimizin büyük bir kısmını yine kadın akademisyenlerimiz oluşturuyor ve üstün başarılarla örnek teşkil ediyorlar. Bundan sonraki süreçte de kadınların her alanda aktif ve dinamik olması, katkı vermesi konu başlığı olmak üzere üniversitemizin, Yeşilyurt Belediyemiz, şehrimizin resmi ve sivil toplum kurumlarına her türlü desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmasından sonra ‘Yerel Yönetimler ve Kadın Çalıştayı’ düzenlendi.
Çalıştay raporu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

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