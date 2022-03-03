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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayısı çiçeği festivali için iş birliği protokolü

İHA

Kayısı çiçeği festivali için iş birliği protokolü

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ‘Kayısı Çiçeği Festivali’ nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) arasında bir protokol imzalandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen ‘Kayısı Çiçeği Festivali’ protokolü imza töreninde kısa bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu imzanın bir başlangıç olduğunu ve festivali daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi. Festival organizasyonunun Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. tarafından yürütüleceğini belirten Başkan Gürkan, “Fırat Kalkınma Ajansı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak çok güzel işler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bugün de Malatya’mızın milli meyvesi olarak değerlendirdiğimiz ve güneşin altın yumurtası olarak isimlendirdiğimiz kayısı çiçeğinin açılmasıyla birlikte ‘Kayısı Çiçeği Festivali’ yapılması hakkında Fırat Kalkınma Ajansı’yla birlikte ortaklaşa düzenleyeceğimiz bir protokol imzalamak için buradayız. Bu protokol muhacereti içerisinde Japonların sakura diye adlandırdıkları çiçek gibi dünyanın kayısı başkenti olan Malatya’da da ‘Kayısı Çiçeği Festivali’nin bir başlangıç olarak daha ileriki aşamalara taşıyarak, ‘Kayısı Çiçeği Festivali’ni hem ulusal anlamda hem de uluslararası isimlendirilmesi noktasında ilk adımı atıyoruz. Bu hem Malatya’nın tanıtımı noktasında tarihi ve kültürel mirasın korunması noktasında ve UNESCO Kültürel Mirasında olan Arslantepe Höyüğü ve hemen yanı başımızda olan Nemrut ve diğer eserlerimizle birlikte kültür rotaları oluşturarak ülkemizde ve uluslararası bir açılım sağlayacaktır. Bugün bu protokol muhacereti içerisinde Fırat Kalınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Bey’le birlikte ‘Kayısı Çiçeği Festivali’ni başlatıyoruz. ‘Kayısı Çiçeği Festivali’nin çalışmaları Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülecek. Diğer taraftan da Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) ile birlikte özellikle kayısı çiçeği fotoğraflarının tablolarda yer alması konusunda kayısı çiçeği yarışmaları gerçekleştireceğiz. Önemli bir protokol olduğuna inanıyorum ve Allah hayırlı etsin diyorum” dedi.
Protokol imza töreninde konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu da “Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kalkınma ajansı olarak ilimizin gelişmesi, kalkınması ve ilimizin sosyal ekonomik gelişiminin daha hızlanması adına turizmi önemli sektör olarak görmekteyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızda bütün ekibiyle gerçekten ilimizdeki turizmin çeşitlenmesi adına, altyapıların tamamlanması adına özellikle çok büyük bir tarih hassasiyeti var. Özellikle tarihi eserlerin ortaya çıkarılması adına önemli çalışmalar yapıyorlar. 2021 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde bizim için çok önemli bir yıl oldu. Malatya’mız inşallah uluslararası alanda çok önemi bir markaya sahip. Arslantepe UNESCO Kalıcı Miras Listesine girdi. Kayısı Malatya’mız için, memleketimiz için hem çiftçimize hem üreticimize önemli kazanımları var bir dünya markası. Kayısıyı kayısı çiçeğinden başlamak üzere inşallah önemli bir turizm ürünü haline getireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bizlere öncülük ediyor. Bu konulara gerçekten önemli bir liderlik ediyor şehirde. Bizlerde her konuda destek vermeye devam edeceğiz. Şehrimizin kalkınmasında önemli işbirliği içerisinde çalışmalarımız var. Bu faydalı çalışmalarında her zaman yanlarında olacağız. İlimize katkılarından dolayı da şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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