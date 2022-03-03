Malatya’da eriyen kar sele neden oldu

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Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi’nde dağda karların erimesi nedeniyle sel meydana geldi.

İlçenin Salkonak Mahallesi’nde dağın zirvesine yakın kısımlarında bulunan karın erimesi sonucu oluşan selin, çamurlu su şeklinde derelerde akmaya başladığını ifade eden Salkonak Mahallesi Muhtarı Abuzer Doğan, “Bölgemizde yağan karlar erimeye başlayınca. Bu sene çalar deresi coşmuş durumda” şekilde konuştu.

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