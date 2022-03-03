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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlerin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

İHA

Gençlerin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

Malatya’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 16.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, daha önceden tartışma yaşayan 18 yaşında küçük yaklaşık 10 kişiden oluşan iki grup gencin arasında bugün yeniden tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrası Hamamcı sokak içerisinde bulunan bir okulun bahçesinde konuşmak için bir araya gelen gençlerin buradaki görüşmesi bu sefer kavgaya dönüştü. Kavgada aldıkları bıçak darbeleri sonucu F.C. ile K.B. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan F.C. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne diğer yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken olayın şüphelilerini yakalanması için çalışma başlatıldı.

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