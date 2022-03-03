Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor

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Malatya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Malatya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Belirli aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Doğanşehir ilçesinde ise yağmur yerini kara bıraktı.

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