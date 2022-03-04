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Kızılay: ''Pandemi sürecinde yorulan dünya ve ülke insanımız, bu süreçte biraz daha rahatlayacaktır”

İHA

Kızılay: ''Pandemi sürecinde yorulan dünya ve ülke insanımız, bu süreçte biraz daha rahatlayacaktır”

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir programda yaptığı açıklamada, korona virüs önlemlerinde açık havada maskenin kaldırılmasıyla ilgili olarak “Pandemi sürecinde yorulan dünya ve ülke insanımız, bu süreçte biraz daha rahatlayacaktır” dedi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya’da uydudan yayın yapan ER TV’deki Gündem Özel programının canlı yayın konuğu oldu. İnönü Üniversitesinin son dönemlerde çeşitli alanlarda yaptığı çalışmaları ve projeleri anlatan Rektör Kızılay, ulusal ve uluslararası düzeyde elde edilen başarılara değindi.
Covid19 sürecini ve Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın son yaptığı açıklamaları ve alınan tedbirler ile yurt genelindeki uygulamalarda yapılan değişiklikleri değerlendiren Kızılay, gelinen noktada korona virüsün son mutasyonu olan omicronun çoğunlukla sıradan üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu dile getirdi. Yatan hasta sayısının ve yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısında düşüş olduğuna dikkat çeken Kızılay, “Covid19’un yeni mutasyonları günlük hayatın üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı bir parçası haline geldi. Tedbirlerin hasta olanlara kayması yönünde güçlü bir kanaat oluştu. Hasta olanlar maske taksınlar, kendilerini korusunlar, mesafeye dikkat etsinler. Bakanımızın bu açıklaması ülkemizde normale dönüşün önemli bir aşamasıdır. Pandemi sürecinde yorulan dünya ve ülke insanımız, bu süreçte biraz daha rahatlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’deki sayılı üniversitelerden birisiyiz”
Turgut Özal Tıp Merkezinde hizmete açılan Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı hakkında bilgi veren Kızılay, Türkiye’de çok az bulunan biyogüvenlik düzey 3 laboratuvarının mikrobiyoloji çalışmalarının yapılabileceği bir laboratuvar olduğunu dile getirdi. Sadece korona virüsün değil bütün virüslerin bu laboratuvarda üretilebileceğini ve bu virüslerin ilaç, tıbbi ürün ve aşı geliştirme çalışmalarında kullanılabileceğini ifade eden Kızılay, biyogüvenlik düzey 3 moleküler mikrobiyoloji laboratuvarlarının Türkiye’de sayılı merkezlerde bulunduğunu vurguladı.

“Turgut Özal Tıp Merkezimiz pandemi sürecinde önemli çalışmalar yaptı”
Pandemi döneminde fedakar çalışmalarından dolayı hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezinin pandemi döneminde önemli görevler üstlendiğini belirtti. Rektör Kızılay, pandemi sürecinde kanser ve organ nakli hastalarına gereken tedavi, ameliyat ve kontroller hizmetlerinin düzenli ve eksiksiz bir şekilde verildiğini vurgulayarak, “Covid hastaları için servis ve yoğun bakımlar konusunda şehrimize hizmet verdik. Bazı tedavileri de ülkemize ve dünyamıza kazandırdık. Bunların başında immün plazma tedavisi geliyor. Biz bu tedaviyi ihtiyaç duyulan hastalara uygulamaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesinde son dönemde elde edilen başarılar
2017 yılından itibaren İnönü Üniversitesinde kalite ve akreditasyon çalışmalarına ağırlık verildiğini dile getiren Rektör Kızılay, 2018 yılının “Kalite Yılı” olarak ilan edildiğini ve üniversitenin tüm akademik ve idari birimlerini kapsayan TSE ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin 2019 yılında alındığını belirtti. Yükseköğretim Kalite Kuruluna (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) için başvurduklarını kaydeden Kızılay, 2021 yılında YÖKAK’ın yaptığı değerlendirmeler sonucunda İnönü Üniversitesinin akreditasyon sürecine dahil edilen 12 üniversite arasında yer aldığını ifade etti.

İnönü Üniversitesi 2021 Yılının Üniversitesi Seçildi
İnönü Üniversitesinin International Achievements Research Center (IARC) tarafından düzenlenen “Uluslararası Yılın Üniversitesi Yarışması”nda “Üniversite Kampüsü” kategorisinde “2021 Yılının Üniversitesi” (University of the Year 2021) seçildiğini dile getiren Kızılay, “Yaşanan gelişmelerden bizler çok mutlu olduk. Tabi bunlar yapılan çalışmaların bir meyvesi, bir sonucudur. Biz bunları almak için üniversitemizde bu çalışmaları yapmadık. Yaptığımız çalışmaların sonucunda böyle güzel ödüllerle karşılık bulduk. Bunlar bizim üniversitemizi aldığımız noktadan çok daha ileriye götürmek için yaptığımız çalışmaların sonucudur” dedi.
Kızılay ayrıca 2021 yılı Dünya Yeşil Kampüs (Green Metric) sıralamasında İnönü Üniversitesinin 30 basamak yükselerek 310’uncu olduğunu belitti. Üniversiteyi yeşil kampüs anlamında daha iyi yere taşımak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kızılay, İnönü Üniversitesi kampüsünün uluslararası düzeyde daha yüksek konumlara ulaşacağına inandıklarını vurguladı.

İnönü Üniversitesinde dünya kalıcı mirası Arslantepe ile ilgili çalışmalar
2021 yılında UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi’ne giren Arslantepe Höyüğü’nün hem Türkiye hem de Malatya için büyük bir değer olduğunu aktaran Kızılay, ayrıca bu tarihi mirası Türkçe, İngilizce ve İtalyanca olmak üzere üç ayrı dilde anlatan eserin İnönü Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlanma aşamasında olduğunu belirtti. 2021 yılının başında İnönü Üniversitesi bünyesinde Arslantepe Arkeoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulduğunu kaydeden Kızılay, merkezin bilimsel çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğine değindi. Rektör Kızılay son olarak çocuk hikayesi türündeki “Beste Arslantepe’de” kitabının da İnönü Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlandığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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