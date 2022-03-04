Çiftçilerde silajlık mısır tohumu sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçilerde silajlık mısır tohumu sevinci

İHA

Çiftçilerde silajlık mısır tohumu sevinci

Malatya’nın Akçadağ İlçesi’nde çiftçilere, yüzde 20'si çiftçi, yüzde 80'i ise Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen silajlık mısır tohumu yapıldı.
Akçadağ ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na (DAP) sunulan ve desteklenen "Akçadağ İlçesinde Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinin Arttırılması Projesi" kapsamında 5 bin 100 kilogram silajlık mısır tohumu dağıtıldı.
Tohum dağıtım programına, Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ramazan Çolak, Akçadağ İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mekselin Yıldız, Akçadağ Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Gökhan Göksu, teknik personeller ve üreticiler katıldı.
Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ramazan Çolak yaptığı açıklamada çiftçilerde silajlık mısır tohumu sevinci yaşandığını belirterek, "Bu projenin yüzde 20'si çiftçi, yüzde 80'i ise Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Proje ile toplam bin 165 dekar alanda ekim yapılacak ve 39 çiftçimiz faydalanacaktır” dedi.
Programın sonunda silajlık mısır tohumlarının dağıtımı üreticilere yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geleneksel Türk Ebru Sanatı Atölyesine törenli açılış
YEREL HABERLER Geleneksel Türk Ebru Sanatı Atölyesine törenli açılış
Başkan Sadıkoğlu, ölçü ve tartı aletleri cezaları için “af” istedi Sadıkoğlu: “Tartıda cezalar ölçülü değil”
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu, ölçü ve tartı aletleri cezaları ...
Kızılay: ''Pandemi sürecinde yorulan dünya ve ülke insanımız, bu süreçte biraz daha rahatlayacaktır”
YEREL HABERLER Kızılay: ''Pandemi sürecinde yorulan dünya ve ülke ...
Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor
YEREL HABERLER Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor
Gençlerin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gençlerin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı
Malatya’da eriyen kar sele neden oldu
YEREL HABERLER Malatya’da eriyen kar sele neden oldu
Kayısı çiçeği festivali için iş birliği protokolü
YEREL HABERLER Kayısı çiçeği festivali için iş birliği protokolü
Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor’u konuk edecek
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor’u konuk edecek
Yerel yönetimler ve kadın çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Yerel yönetimler ve kadın çalıştayı düzenlendi
Kadınlar hem öğreniyor, hem de üretime katkıda bulunuyor
YEREL HABERLER Kadınlar hem öğreniyor, hem de üretime katkıda ...
Serebral Palsi hastası kardeşlere moral
YEREL HABERLER Serebral Palsi hastası kardeşlere moral
Kayısı da Şubat ihracatı ile 28 milyon 840 bin dolar gelir sağlandı 7 ayda 57 bin ton kayısı ihracatı ile 251 milyon dolar elde edildi
YEREL HABERLER Kayısı da Şubat ihracatı ile 28 milyon 840 bin dolar ...
Malatya Büyükşehir Voleybol takımı seri peşinde
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Voleybol takımı seri peşinde
Malatya’nın vejetaryen mutfağı Battalgazi’de yarışacak
YEREL HABERLER Malatya’nın vejetaryen mutfağı Battalgazi’de ...
İnönü Üniversitesi’nde sağlık çalışanlarının ek protokolü imzalandı
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nde sağlık çalışanlarının ek ...
Malatya’da Atletizm Hakem Kursu açılacak
YEREL HABERLER Malatya’da Atletizm Hakem Kursu açılacak
Şiddetli fırtına çatıyı uçurdu
YEREL HABERLER Şiddetli fırtına çatıyı uçurdu
‘Sosyal Uyum Projesi’ kapsamındaki çocukların sinema keyfi
YEREL HABERLER ‘Sosyal Uyum Projesi’ kapsamındaki çocukların sinema ...
Başkan Sadıkoğlu: “Muhasebeciler resmi kurumlarla aramızda köprü görevi görüyor”
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu: “Muhasebeciler resmi kurumlarla ...
İki çocuk annesi teknisyen yaptığı işle takdir topluyor Hem eğitim görüyor hem de para kazanıyor
YEREL HABERLER İki çocuk annesi teknisyen yaptığı işle takdir ...
Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama 
YEREL HABERLER Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama 
Kros Süper Ligi 1. kademe yarışları Malatya’da yapıldı
YEREL HABERLER Kros Süper Ligi 1. kademe yarışları Malatya’da ...
AK Parti'li Kandemir: Barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz
YEREL HABERLER AK Parti'li Kandemir: Barışı tesis etmek için ...
Malatya’da öğrenciler ‘İyi ki varsın Eren’ filmini izledi
YEREL HABERLER Malatya’da öğrenciler ‘İyi ki varsın Eren’ filmini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.