Geleneksel Türk Ebru Sanatı Atölyesine törenli açılış

Malatya İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “Geleneksel Türk Ebru Sanatı Atölyesi” açılışı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ikinci katındaki Resim Bölümü atölyelerinde gerçekleştirilen “Geleneksel Türk Ebru Sanatı Atölyesi” açılışına, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın yanı sıra Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Tahsin Bozdağ, akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Geleneksel Ebru Sanatı hakkında düşüncelerini paylaşarak, Dekan Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan, Öğr Gör. Tahsin Bozdağ’ın yanı sıra ve Ebru Kursu’nda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğr. Gör. Tahsin Bozdağ da, İnönü Üniversitesi’nde hem ders bünyesinde hem de ağır geçen pandemi sürecinde bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdiklerini belirterek, “Üniversitemizde hem ders bünyesinde hem de bu ağır geçen pandemi sürecinde bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdik. Bu proje akademisyenler ve öğrencilerin katılımını sağlamaktadır. ‘Geleneksel Türk Ebru Sanatı Atölyesi’ oluşturduk. Akademisyenlerimiz sayesinde bu atölyenin malzemelerini temin ettik. Bu projede bütün öğrencileri sanatla bir çatı altında buluşturduk. Çok yoğun bir katılım var. İlerleyen zamanlarda da bu katılımın devam etmesi bize çok iyi bir yol gösterici olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ebru Sanatı Atölyesi projesini hayata geçiren Öğr. Gör. Tahsin Bozdağ, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay`a, Dekan Prof. Dr. Bülent Yılmaz’a, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan’a ve akademik personele teşekkür etti.

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