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Karaciğer naklinden sonra obez olan hasta yeniden sağlığına kavuşuyor Fazla kilolarıyla sağlık sorunları yaşayan hasta kapalı mide ameliyatı ile sağlığına kavuştu Daha önce açık ameliyat ile canlı donörden karaciğer nakli yapılan hastaya laparoskopik (kapalı) yöntem ile tüp mide ameliyatı yapıldı Çiçek: “Karaciğer nakli sonrası, kapalı yöntemle obezite cerrahisini uyguladık”

İHA

Karaciğer naklinden sonra obez olan hasta yeniden sağlığına kavuşuyor Fazla kilolarıyla sağlık sorunları yaşayan hasta kapalı mide ameliyatı ile sağlığına kavuştu Daha önce açık ameliyat ile canlı donörden karaciğer nakli yapılan hastaya laparoskopik (kapalı) yöntem ile tüp mide ameliyatı yapıldı Çiçek: “Karaciğer nakli sonrası, kapalı yöntemle obezite cerrahisini uyguladık”

Malatya'da daha önce açık ameliyat ile canlı donörden karaciğer nakli yapılan hastaya bu kez laparoskopik (kapalı) yöntem ile tüp mide ameliyatı yapıldı. Hasta, tekrar eski kilosuna kavuşacağı günü bekliyor.
Daha önce açık ameliyat ile canlı donörden karaciğer nakli yapılan hastaya bu kez laparoskopik (kapalı) yöntem ile tüp mide ameliyatı yapıldı. Hatay’da yaşayan 42 yaşındaki Harun Reşit Bannıoğlu, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 20 ay önce 90 kilo ile karaciğer nakil ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası 140 kiloya çıkınca sağlık sorunları başlayan hasta, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

“Hastanın yaşam kalitesi bozuldu”
Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi ile Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanı, Dr. Öğretim Üyesi Egemen Çiçek, 90 kilo ile karaciğer nakli olan hastanın 20 ay sonra 140 kiloya çıkmasıyla sağlık sorunlarının oluştuğunu belirterek, “Hastamız 42 yaşında Hatay’dan hastanemize başvurdu. Yaklaşık 20 ay önce karaciğer yaptığımız bir hastamız. Siroz nedeniyle canlı vericili karaciğer nakli yapılmıştı. Karaciğer nakli yapılan dönemde hastamız 90 kilodaydı. Yaklaşık 20 aylık bir süreçte hastamızın kilosu 90 kilodan 140 kiloya çıktı. Bu arada tansiyon, şeker, uyku apnesi gibi ek hastalıklar ortaya çıktı. Böbrekte bozulma meydana geldi. Karaciğer nakli yaptığımız hastalarda karaciğer vücut tarafından reddedilmemesi için bazı ilaçlar kullanmak zorundayız. Bağışıklık sistemini baskılayan bu ilaçların bazı yan etkileri olabilmekte. Bunlardan bazıları hipertansiyon ve diyabet. Bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra ve hastanın yaşam kalitesi bozulduktan sonra obezite cerrahisinin uygulama fikri hastamızda ve bizde oluştu” dedi.

"Hastamızın herhangi bir sıkıntısı kalmadı"
Kapalı tüp mide Sleeve Gastrektomi ameliyatı uygulanan hastanın sağlığına kavuştuğunu ve hastanın ameliyat öncesinde olan şikayetlerinin azaldığına da değinen Çiçek, “Hastamızı yaklaşık 10 günlük bir hazırlık periyoduna aldık. Hastamızın böbrek fonksiyonlarını mümkün olduğunca düzelttik. Diğer branşların da desteğiyle hastamızın şekerini, tansiyonunu regüle hale getirdik. Ardından daha önce açık cerrahi ile karaciğer nakli olan hastamızı kapalı yöntemle tüp mide Sleeve Gastrektomi ameliyatı uyguladık. Yaklaşık bir haftalık bir takip süremiz oldu. Hastamızın herhangi bir sıkıntısı kalmadı. Şeker ilaçlarını tamamıyla kestik. Şeker ilaçlarını kullanmasına ihtiyaç kalmadı. Tansiyonu hala bir miktar yüksek seyretmekle birlikte zaman içerisinde regüle hale geleceğini ve ilaçlarından kurtulacağını düşünüyoruz. Uyku apnesi dediğimiz, akşamları uyuduktan sonra kısa süreli solunum durması şeklinde ortaya çıkan problemin de ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Böbrek fonksiyonları ameliyat öncesi bozukken şu an böbrek fonksiyonları tamamen normal hale geldi. Hastamızın bundan sonra diyet, egzersiz ve sağlıklı beslenme ile fazla kilolarından kurtulacağını daha sağlıklı yaşayacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Karaciğer nakli sonrası, kapalı yöntemle obezite cerrahisini uyguladık”
Türkiye’de karaciğer nakli sonrası obezite cerrahisinin daha önce uygulanmamış olabileceğini ve Turgut Özal Tıp Merkezi’nin bu konuda öncü olabileceğini vurgulayan Çiçek, “İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü yaklaşık 3 bin 100 civarında karaciğer naklini gerçekleştirmiş bir merkez. Bu kadar yüksek volümde karaciğer naklinin yapılması ilerleyen dönemde hastalarda farklı diğer problemlerin de çıkmasına neden olabilmekte ve bu yeni problemlerle de merkezimiz uygun şekilde baş edebilme kapasitesine ve yönetebilme kapasitesine sahip. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de karaciğer nakli sonrası obezite cerrahisi daha önce uygulanmamıştır. Bildiğimiz kadarıyla karaciğer nakli sonrası ilk defa Türkiye’de kapalı yöntemle obezite cerrahisini uyguladık” diye konuştu.

“Kilomu koruyacağıma dair hocalarımıza söz vermiştim”
Şifa bulmak için Hatay’dan Turgut Özal Tıp Merkezi’ne geldiğini ve ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu belirten Harun Reşit Bannıoğlu, “2020 yılı içerisinde rahatsızlandım. Mayıs 2020’de İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Enstitüsünde karaciğer nakli oldum. Kilomu koruyacağıma dair hocalarımıza söz vermiştim. Bir türlü koruyamadım. Diğer hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Uyku apnesi, sinir ve diğer hastalıklar ortaya çıktı. Diyabet tavan yapmıştı. Bir hocamızın vasıtasıyla Egemen hocamızın yapabileceğini onun bu işte usta olduğunu söyledi. Daha önce hocamızın ismini duyuyordum ama tanışmak Turgut Özal Tıp Merkezinde nasip oldu. Son geldiğimde hareket kabiliyetim sıfırdı ödem kaplamıştım. Hocamızın sayesinde yeni bir üçüncü şans yakaladık. İnşallah bu yolda da devam edeceğiz. Herhangi bir sağlık sorunumuz yok. Şeker, tansiyon normale döndü” diye konuştu.
Turgut Özal Tıp Merkezi’nde şifa bulduğu için mutlu olduğunu dile getiren Bannıoğlu, tıp merkezi çalışanlarına teşekkür ederek, hedefinin 90 kilonun altında olmak olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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