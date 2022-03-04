Malatya’da düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası “ Mahallede Maç var Etkinliği” bugün yapılan final müsabakalarıyla sona erdi. Futbolda il heyecanı bitti, grup heyecanı başladı.

28 Şubat 4 Mart 2022 tarihleri arasında,13 erkek 3 bayan toplamda 16 takımın ve yaklaşık 140 sporcunun katılımıyla gerçekleşen, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası ''Mahallede Maç var Etkinliği” bugün yapılan final müsabakalarıyla çekişmeli geçti. Turnuvada sonunda, erkekler kategorisinde Malatya Şehir Spor Kulübü birinci, Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü ikinci oldu. Bayanlar kategorisinde ise Kemal Özalper Ortaokulu birinciliği ve Recai Kutan Ortaokulu ikinciliği elde etti.

23 Nisan Futbol Turnuvasında şampiyon olan takımlar, 14 Mart 2022 yılında Elazığ’da yapılacak olan grup müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. Futbolda il heyecanı bitti, grup heyecanı başladı.

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