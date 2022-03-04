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Yeşilyurt'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı Çınar: “Depreme hazırlıklı olmak için bilinçli olmak gerekiyor”

İHA

Yeşilyurt'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı Çınar: “Depreme hazırlıklı olmak için bilinçli olmak gerekiyor”

Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve Türkiye’nin sayılı Afet Eğitim Merkezlerinden birisi olan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde deprem haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Birinci derecede deprem bölgesinde yer alan Malatya’da muhtemel tehlikelere karşı deneyim oluşturmak, ekip olarak hareket etme bilincini yükseltmek ve kargaşa ile korkunun acı reçetelere dönüşmesini engellemek amacıyla Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde deprem tatbikatı düzenlendi.
AFAD İl Müdürlüğünden gelen uzman ekipler tarafından tatbikata katılan öğrencilere deprem ve afet bilinci üzerine teorik ve pratik eğitimler verildi. Simülasyon odasında depremin sarsıntılarını bire bir yaşayan öğrenciler daha sonra gerçeği aratmayan bir deprem tatbikatına katıldılar.
Deprem sonrasında aramakurtarma, tahliye ve yangın söndürme ekipleri, binanın boşaltılması, yaralıya ilk müdahalenin yapılması, yaralının sağlık ekiplerine teslimi başta olmak üzere acil toplanma alanlarında sayım yapılması ve güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulamalar tatbikat sırasında öğrencilere bire bir yansıtıldı.
Başarılı geçen deprem tatbikatı sonucunda etkinliğe katılan öğrenciler, muhtemel bir tehlikeye karşı nasıl bir yol izleyeceğine dair bilgi sahibi oldular.
Deprem tatbikatını AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ile birlikte takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’nın birinci derecede deprem kuşağında yer alması nedeniyle toplumsal farkındalık oluşturacak deprem ve afet eğitimlerine önem verdiklerini ifade etti.
‘17 Mart Deprem Haftası’ etkinliklerine faydalı bir programla destek verdiklerini vurgulayan Çınar, afet ve deprem bilincinin erken yaşlarda öğrenilmesi gerektiğini söyledi.
Yeşilyurt’ta gerçekleşen deprem eğitimleri ve tatbikatları gibi toplumsal farkındalık oluşturacak etkinliklerine katkı sunan AFAD İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkürlerini sunan Çınar, “Her yıl 1 ile 7 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinliklere sahne olan Deprem Haftası nedeniyle ülkemizin syılı afet eğitim merkezlerinden olan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemizde AFAD, Kızılay ve Sevgi Hastanesi ekipleriyle ortaklaşa deprem tatbikatı düzenledik. Vali Galip Demirel Ortaokulundan gelen öğrencilerimizin katılımıyla gerçeği aratmayan bir deprem tatbikatı izledik.İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının deprem bilinci oluşturmak amacıyla ortaklaşa başlattığı çalışmalara bizlerde kendi bölgemizde ki bu tür bilinçlendirme etkinlikleriyle destek veriyoruz. Bölgemizin en büyük afet eğitim merkezi olan buradaki hizmet alanımızda bu tür eğitimlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Her anı heyecan dolu tatbikata katılan öğrencilerimize deprem anında ve sonrasında neler yapmaları gerektiği pratik olarak gösterildi. Alanında deneyimli uzman ekiplerin katıldığı tatbikatımıza katkı sunan AFAD’a, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Kızılay’a, Sağlık Görevlilerimize ve etkinliğimize katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Cenabı Allah hepimizi bu tür afetlerden korusun” diye konuştu.
Afet ve deprem bilincinin erken yaşlarda öğrenilmesi gereken bir davranış biçimi olduğunu hatırlatan Başkan Çınar, deprem eğitimlerine aralıksız devam ettiklerini ifade ederek, “Bilgi ve eğitim bizleri; yangın, sel baskını ve deprem gibi doğal afetlerden az hasarla kurtulmamızı sağlar. Deprem veya doğal afetlerden korunma yollarını bilmek, öğrenmek ve yeri geldiği anda tatbik etmek
erken yaşlarda edinilmesi gereken bir davranış biçimidir. Depremden en az hasarla kurtulmak için bilinçli olmak, nasıl davranılacağını bilmek lazım. Bu konuda uzman isimlerin yönlendirmeleri bizleri daha büyük felaketlerden ve acılardan kurtarabilir. İlçemizin de deprem kuşağında yer alması nedeniyle hemşehrilerimizin bilinçlenmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Hemşehrilerimizin afet ve deprem bilincine sahip olmaları için ülkemizin sayılı afet eğitim merkezlerinden bir tanesi olan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi gibi önemli bir eğitim merkezini Yeşilyurt’a kazandırdık. Teorik ve pratik eğitimlerimizle toplumun tüm kesimlerini bu noktada bilgilendirip, toplumsal bir farkındalık oluşturuyoruz. İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, AFAD ve Kızılay’ın büyük destekleriyle bu tür faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Çınar, deprem ve doğal afetlere karşı doğru ve yerinde müdahale edilmesi amacıyla Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde gönüllü vatandaşlardan oluşan Yeşilyurt Arama Kurtarma Ekiplerini de kurduklarına dikkat çekip, yaşanabilecek her hangi bir olayda veya ihtiyaç duyulan bölgelerde yürütülecek olan çalışmalara destek vereceklerini sözlerine ekledi.

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