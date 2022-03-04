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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: 1-0

DHA

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: 1-0


Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) -
STAT: Yeni Malatya 
HAKEMLER: Yasin Kol, İsmail Şencan, Samet Çiçek
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir Mehdi, Campi, Haddadi, Hafez, Nshimirimana (Dk. 69 Tetteh), Azubuike, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 90+4 Awuku), Mounir, Mustafa Eskihellaç, Dicko (Dk. 88 Barış)
ADANA DEMİRSPOR: Muric Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Kaan Kanak, Stambouli (Dk. 84 Assombalonga), Gökhan (Dk. 61 Belhanda), Yunus Akgün (Dk. 73 Akintola), Vargas, Bjarnason (Dk. 61 Dokovic), Balotelli
GOL: Dk.77 Mounir (Yeni Malatyaspor)
SARI KART: Hafez (Yeni Malatyaspor)
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, evinde Adana Demirspor'u 77'nci dakikada Mounir'in attığı golle 1-0 mağlup etti ve 17 maçlık aranın ardından sahadan 3 puanla ayrıldı.
4'üncü dakikada sol kanattan kullanılan kornerde arka direkteki Samet kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı.
22'nci dakikada Balotelli'nin serbest vuruştan sağ ayak içiyle çektiği şutta top direğin yanından auta çıktı.
24'üncü dakikada sol kanattan kullanılan kornerde iyi yükselen Nshimirimana'nın kafa vuruşunda kaleci Muric topu kornere kornere çeldi.
25'inci dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Kaan son çizgiye inmeden ortasını yaptı, kale alanına hareketlenen Balotelli'nin yakın mesafeden dokunuşunda son anda hamle yapan Campi'ye de çarpan top üstten dışarı çıktı.
33'üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Balotelli, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda Ertaç, sol eliyle topu filelere gitmesini engelledi. 
38'inci dakikada sol kanatta Mounir'in ceza alanına girmeden ortaladığı topa penaltı noktasının önündeki Nshimirimana kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.
62'nci dakikada sağ kanatta kullanılan taç atışı sonrası Svvensson ile duvar pası yapan Belhanda ceza alanına sokuldu ve çektiği şutunda top üstten auta çıktı.
77'nci dakikada sağ kanattan atağa çıkan Zeffane'nin içeri çevirdiği topu penaltı noktası üzerinde Tetteh savunmadan kazandı. Ceza sahası içerisinde Mounir, önünde kalan topa sert vurarak ağlara gönderdi: 1-0.
85'inci dakikada Mustafa'nın ceza sahası dışından gelişine yerden çektiği sert şutunda top direğe çarparak auta çıktı.
Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. 
DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-03-04 22:12:18

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