Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Balotelli’nin sert şutunda kaleci Ertaç iki hamlede topa hakim oldu.

62. dakikada Belhanda'nın ceza sahasına ortasında kale önünde Balotelli’nin şutunda top auta çıktı.

77. dakikada Yeni Malatyaspor’da sağ kanattan gelişen atakta Zeffane’nin ortasında Tetteh pasını Mounir Choular'a aktardı. Bu oyununun şutu ağlara gitti. 10

86. dakikada Tetteh'in ortasında ceza sahası içinde Mustafa’nın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol xx, İsmail Şencan xx, Samet Çiçek xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Zeffane xx, Haddadi xx, Campi xx, Karim Hafez xx, Mustafa xx, Nshimirimana xx (Tetteh dk. 69 xx), Azubuike xx, Rahman Buğra xx (Awuku dk. 90+5 ?), Chouiar xxx, Dicko xx (Barış dk. 90 ?)

Yedekler: Ahmet Eyüp, Erşan, Muhammed, Atakan, Mert Miraç, H. Osman

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Samet xx, Tayyip xx, Kaan xx, Gökhan x (Belhanda dk. 61 x), Stambouli x (Assombalonga dk. 84 ?), Yunus x (Akintola dk.73 ?), Bjarnason xx (Dokovic dk. 61 x), Vargas xx, Balotelli xx

Yedekler: Ferhat, Alper, Deli, J. Rassoul, Sinan, Ersun, Damjan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gol: Mounir Chouiar (dk. 77) (Y. Malatyaspor)

Sarı kart: Karim Hafez (Y. Malatyaspor)

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