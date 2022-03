Yeşilyurt'ta koordinasyon merkezinin açılış töreni yapıldı Çınar: “Gönül belediyeciliğine örnek gösterilecek özel bir yatırım”

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesindeki yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerine yönelik sosyal, kültürel, psikolojik ve eğitim hizmetlerinin verileceği Yeşilyurt Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Özalper Mahallesi’nde üç kat üzerinden hizmete giren Yetim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen açılış törenine, Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Baro Başkanı Onur Demez, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, Kızılay Şube Müdürü Ramazan Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Galip Sökmen, AK Parti, MHP ve BBP İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütleri Başkanları, Muhtar Dernek Başkanları, Mahalle Muhtarları ve basın mensupları katıldı.

Yetim Koordinasyon Merkezinde yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerine yönelik sosyal, kültürel ve psikolojik eğitimlerin verileceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye’nin sayılı, Malatya ve bölgede ilk kez Yeşilyurt’ta hizmete giren Yetim Koordinasyon Merkezi ile ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerini genişletmeye devam ettiklerini söyledi.

Yetim ve öksüz çocukların asla sahipsiz ve yalnız olmadıklarını vurgulayan Çınar, “ Bugün hayırlı, güzel ve anlamlı bir yatırımı daha Yeşilyurt’umuza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde hassasiyetle durduğu ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerini yeni, farklı ve özel yatırımlarla desteklemeye devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri merkezkırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımızda yaşayan yaşlılarımızın, engellilerimizin, dezavantajlı gruplarımızın, kadınlarımızın, ailelerimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmayı, onların taleplerine en güzel şekilde karşılık vermeye çalışıyoruz. Bölgemizin ihtiyaç duyduğu, hemşerilerimizin talep ettiği sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim merkezlerimizin sayısını hızla artırmaktayız. Bugün açılışını yapacağımız Yetim Koordinasyon Merkezimiz ile de ilçemizde yaşayan yetim ve öksüz çocuklarımız ile ailelerine yönelik sosyal, kültürel ve psikolojik hizmetlerimizi güzel ve nezih bir alana taşımış oluyoruz. Malatya’da ve bölgede başka bir örneği olmayan, ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerine farklı bir anlam katan bu özel yatırımla, yetim ve öksüz çocuklarımızın asla yalnız olmadıkları, sahipsiz olmadıkları gözler önüne sermiş oluyoruz. Dezavantajlı gruplarımıza yönelik ilçemizdeki farklı eğitim merkezlerimizde sosyal ve kültürel eğitimlerimize devam ederken, bu yöndeki hizmetlerimizi tek bir çatı altında toplamaya karar verdik. Modern ve konforlu bir ortama sahip merkezimizde ilçemizde ikamet eden yetim ve öksüz çocuklarımızın hayata daha güzel ve umutla bakmaları amacıyla alanında uzman sosyologlar ve psikologların belirleyeceği eğitim programları ve aktiviteler düzenleyeceğiz. Rahat ve kolay ulaşabilecek bir mahallemizde bu modern merkezimizde yetim ve öksüz çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarına ve yaşamlarına katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Yeşilyurt’u ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerinde örnek ve marka bir ilçe hüviyetine ulaştırmaya çalıştıklarını söyleyen Çınar, “ Ülkemizde sayılı, bölgemizde de ilk kez Yeşilyurt’umuzda hizmete giren merkezimizde oyun odası, bilgisayar odası, dinlenme alanları, psikologlar ve sosyologlar eşliğinde eğitimlerin verileceği sınıflarımız yer almaktadır. Yeşilyurt’umuzun birlik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhuna güç katacak özel bir projeyi hemşehrilerimizle buluşturmaktan onur duymaktayız. Sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerinde yakaladığımız başarı seviyemizi maneviyatı çok yüksek olan bu merkezimizle birlikte geliştirmiş ve ilerletmiş oluyoruz. Bu ve benzeri yatırımlarımızla ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerimizi daha geniş bir kitleye ulaştırmış oluyoruz. Yeşilyurt’un bütün hizmet alanlarında öncü ve marka olduğunu bu tür güzel eserlerle gözler önüne seriyoruz. Seçim vaatlerimiz arasında ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetleriyle her bir gönüle dokunmak vardı, bu merkezimizle dezavantajlı hemşerilerimizin hayatlarına güzel bir dokunuşta bulunmuş oluyoruz. Kentimizde gönüllü yardım faaliyetlerine katılan kurum ve kuruluşlarımızdan da ciddi destekler alıyoruz. Destek ve katkı sunan herkese şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum.Yetim Koordinasyon Merkezimiz Malatya’mıza, Yeşilyurt’umuza ve Bölgemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin özgün ve yeni yatırımların öncüsü olduğunu ifade eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise “ Bölgemizde başka bir örneği olmayan Yetim Koordinasyon Merkezinin hizmete sunulmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezde yapılacak sosyal ve kültürel hizmetler ayrı bir anlam taşımaktadır. Yetim ve öksüzlerimize hep birlikte kol kanat germeliyiz, onlara sahip çıkmalıyız. Yeşilyurt Belediyesini, Belediye Başkanımızı ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da, Yeşilyurt Belediyesinin güzel yatırımlarına bir yenisini daha eklediğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Bugün çok güzel ve anlamlı bir açılışı hep birlikte yapıyoruz. Yerel yönetimlerimiz rutin belediye hizmetlerini başarıyla gerçekleştiriyorlar ancak bu tür ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerine örnek gösterilecek güzel bir yatırımın Yeşilyurt’ta hizmete girmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Yetim ve öksüzlerimize yönelik güzel bir merkezin hizmete girmesi Malatya’mız adına sevindirici ve gurur verici bir durumdur. Emeği geçenleri kutluyorum.”

Yetim Koordinasyon Merkezinin hizmete girmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise “ Belediyecilikte çıta artık çok yükseldi, Malatya’da yerel yönetimlerimizin hizmetlerini takdirle karşılıyoruz. Temizlikten sağlığa, spordan kültüre, alt yapıdan üst yapıya, çevre düzenlemeden katı atıkların ber taraf edilmesine kadar insanların hayatlarına dokunan tüm hizmetler, bir şehrin kalkınması ve büyümesine yönelik fiziksel yatırımlardan daha önemlidir. AK Parti Belediyeciliği her dönem yeni hedeflerle yoluna başarıyla devam ediyor. Yaşlılarımıza, engellilerimize, dezavantajlı gruplarımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik çok güzel alanlar açıldı, destekler arttı. Yeşilyurt Belediyemizde bu anlamda çok değerli ve özel yatırımlarda bulunuyor. Belediye Başkanımızı ve tüm ekibini hizmetlerinden dolayı yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

Toplumsal hassasiyet oluşturacak konularda el birliğiyle hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Vali Aydın Baruş da, “ Yetim ve öksüz çocuklarımız bütün toplumun çocuklarıdır, bizler bunu böyle kabul ediyoruz ve her daim onların yanında yer alıyoruz. Bizim millet olmamızın en önemli gerekliliklerinden bir tanesi; el uzatılması ve sahip çıkılması gereken dezavantajlı kesimlere her zaman imtina göstermemiz ve onlara sahip çıkmamızdır. Onları asla yalnız hissettirmemek gerekiyor. Bunlar bizim hem dinimizde hem de gelenek ve göreneklerimizde bize vazife olarak verilmiştir. Türk Milleti tarihsel süreci içerisinde hem dinimizden hem de gelenek ve göreneklerimizden aldığı referanslar itibariyle çok duyarlı bir millettir. Mahallesinde yetim, öksüz ve zor durumda olan bir komşusu veya tanıdığını gördüğü zaman bunun için vakıflar ve müesseseler kurmuş bir milletiz. Dolayısıyla bugün bunun güzel örneklerinden bir tanesini yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed Hadisi Şeriflerinde yetim ve öksüzlere sahip çıkmayı bizlere öğütlemiştir. Gösterdiğimiz bu hassasiyet aynı zamanda Peygamber Efendimizin ümmeti olduğumuzun bir gerekliliğidir. Devletimiz yetim ve öksüz çocuklara sahip çıkmak için bütün imkânlarını seferber etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetini bilen insanlar olarak devletimizin tüm kurumları olarak bu konuda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Yetim ve öksüz çocuklarımızın yalnız ve sahipsiz olmadıklarını gösteren bu tür hizmet alanlarının açılması da çok önemlidir. Ne mutlu bu hassasiyeti gösterenlere ne mutlu yetim ve öksüz çocuklara sahip çıkanlara. Sosyal belediyecilik alanında Yeşilyurt Belediyesinin hizmete sunduğu bu merkez, örnek bir çalışmadır. Belediye Başkanımızı, tüm çalışanlarını ve bu merkeze destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum ” dedi.

Konuşmalardan sonra İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından okunan duanın ardından Yetim Koordinasyon Merkezinin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesilip, hizmete sunuldu.

