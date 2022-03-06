Malatya uluslararası karikatür çalıştayı için protokol imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya uluslararası karikatür çalıştayı için protokol imzalandı

İHA

Malatya uluslararası karikatür çalıştayı için protokol imzalandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Eğitim Derneği Koleji (TED) Malatya Şubesi Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak olan “Malatya Uluslararası Karikatür Çalıştayı” için protokol imzalandı.
Bu yıl ikincisi düzenlenecek sanat çalıştayı 1819 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yurt içi ve yurt dışından karikatüristlerin katılacağı çalıştayda karikatür yarışmasına katılacak olan eserler jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girenlere ödüller verilecek. Ayrıca yarışmaya katılan eserler sergilenecek. Çalıştay ile özellikle yetişme çağındaki çocukların çizgiyle duygularını dışa vurum noktasında yeteneklerini ortaya çıkarması amaçlanıyor. Yapılacak olan çalıştay ve karikatür yarışmasıyla ilgili bilgiler veren Malatya TED Koleji Okul Müdürü Mustafa Kemal Taner, “ 2’inci Sanat çalıştayını bu yıl 1819 Nisan tarihlerinde yapacağız. Geçtiğimiz sene birincisini yaptığımız çalıştayımız heykeltıraşla ilgiliydi. 5 sanatçımızı geçtiğimiz yıl ağırladık ve çok güzel eserler çıkardılar. Okulumuzda ve ilgili yerlerde sergiliyoruz. Bu sene yapacağımız çalıştayımızın konusu ise karikatür yarışması. Karikatürle ilgili olarak uluslararası olmasının nedeni yurt dışından sanatçılarımız da gelecekler. Şu anda Portekiz’den öğrenci ve sanatçılarımız gelecek. Türkiye’de bu işi profesyonel yapan karikatüristler dernek başkanı başta olmak üzere 5 kişilik bir ekip jüri olarak katılacak. Bizde TED okulları arasında bir yarışmaya çıktık. 4 Nisan’da yarışmaya katılmak için eserler teslim edilecek. 41 TED okulundan eserler bizlere gelecek. Eserlerimizi jürilerimiz değerlendirecek ve jüri üyelerimizde eser sergileyecekler. 1819 Nisan tarihlerinde yapılacak olan çalıştayımıza Büyükşehir Belediyemizde en büyük paydaş olarak bizlere destek veriyor. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Karikatür Çalıştayı protokol imza töreninde açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Türkiye genelinde TED okullarına ait 41 okulda eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz karikatür yarışmasına katılmak için 4 Nisan tarihine kadar başvuru yapacaklar ve 1819 Nisan tarihleri arasında da karikatürler değerlendirilecek ve sergilenecek. Yarışmada öne çıkan eser sahiplerine ödüllerde verilecek. Sadece Türkiye’de değil yurt dışından da yarışmaya ve sergiye katılacak aynı zamanda jüride olacak karikatüristlerimiz olacak. Malatya’da uluslararası bir karikatür yarışmasının yapılması hem öğrencilerimiz açısından hem öğrencilerimizin vizyonu ve ufku açısından hem de Malatya’daki eğitim kurumlarımız açısından önemli bir göstergedir diye düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim kurumlarımıza paydaş olmanın bizler mutluluğunu yaşıyoruz. Bir eğitimci olarak da eğitim kurumlarına özel önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. TED Koleji Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da eğitim noktasında öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için çok güzel müfredat programı olan okullarımızdan bir tanesidir. Türkiye’de eğitim anlamında isim yapmış olan Bilkent Okullarının Malatya’da önümüzdeki yıllarda anaokulu, ilkokulu, ortaokulu ve lise bazında Malatya’da eğitim ve öğretim sunması, sunacağı eğitim öğretim imkânları çerçevesinde Malatyalı öğrencilerimizin büyük bir ekseriyetinin de burslu olacak olması önemli bir hadisedir. Diğer taraftan Battalgazi bölgemizde Mehmet Ali Aydınlar Teknoloji Fen Lisesi yapılacak olması önemli bir dönüm noktasıdır. Malatya’da bir taraftan üniversiteler, bir taraftan TED Koleji, Bilkent Okulları ve Teknolojik Fen Liseleri gibi yüksek segmentli okullarımızın olması ve eğitim öğretimin başlaması Malatya’daki eğitim standartının yükseltilmesi ve öğrencilerimizin geleceğe daha iyi hazırlanması noktasında ve Malatya’nın marka değeri olması anlamında önemli katkı sunacaktır. Malatya’da yapılacak olan çalıştayımızda ve yarışmamızda Ben inanıyorum ki çok güzel karikatürler yarışmamızda ortaya çıkacaktır. Malatya’mıza çizim anlamında, mizah anlamında yarışmamız önemli katkı sunacaktır. Protokolümüzün Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt'ta koordinasyon merkezinin açılış töreni yapıldı Çınar: “Gönül belediyeciliğine örnek gösterilecek özel bir yatırım”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta koordinasyon merkezinin açılış töreni ...
Malatya’da Nevruz Çiçekleri açtı
YEREL HABERLER Malatya’da Nevruz Çiçekleri açtı
Tekmeleri Türkiye Şampiyonası için vuruluyor
YEREL HABERLER Tekmeleri Türkiye Şampiyonası için vuruluyor
Yurt öğrencileri Türkiye Şampiyonası için ter döktü
YEREL HABERLER Yurt öğrencileri Türkiye Şampiyonası için ter döktü
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Üç gün önce tehdit etti, bugün bıçakladı
YEREL HABERLER Üç gün önce tehdit etti, bugün bıçakladı
Aycan:”Başarısız insan yoktur, kaynaklarını kullanamayan insan vardır”
YEREL HABERLER Aycan:”Başarısız insan yoktur, kaynaklarını ...
Ramazan Özcan, hububat sektörüne dair açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER Ramazan Özcan, hububat sektörüne dair açıklamalarda ...
Görme engellilerin havuz keyfi Spor öğrenip yarışmalara hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Görme engellilerin havuz keyfi Spor öğrenip ...
YÖKAK’tan İnönü Üniversitesine akreditasyon incelemesi
YEREL HABERLER YÖKAK’tan İnönü Üniversitesine akreditasyon ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor ...
Cihat Arslan: "Takımın reaksiyon vermesi çok değerli"
YEREL HABERLER Cihat Arslan: "Takımın reaksiyon vermesi çok değerli"
Vincenzo Montella: "Çok yavaş oynadığımız bir maçtı"
YEREL HABERLER Vincenzo Montella: "Çok yavaş oynadığımız bir maçtı"
Malatya'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü
YEREL HABERLER Malatya'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: 1-0
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: 1-0
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Adana ...
24 yaşındaki genç doğalgaz borusuna asılı bulundu
YEREL HABERLER 24 yaşındaki genç doğalgaz borusuna asılı bulundu
Malatya’da feci kaza: 2 ölü
YEREL HABERLER Malatya’da feci kaza: 2 ölü
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor ...
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Adana ...
Battalgazi’de ödüllü bilgi yarışmasına başvurular sürüyor
YEREL HABERLER Battalgazi’de ödüllü bilgi yarışmasına başvurular ...
Milli takıma Malatya’dan 3 davet
YEREL HABERLER Milli takıma Malatya’dan 3 davet
Yeşilyurt'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı Çınar: “Depreme hazırlıklı olmak için bilinçli olmak gerekiyor”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta gerçeği aratmayan deprem ...
Güreşçi Bozbağ Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Güreşçi Bozbağ Türkiye Şampiyonu oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.