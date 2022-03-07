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Yeşilyurt 3. Alış Veriş fuarında kadınların el emekleri sergilendi Çınar: “Gelecek kadın eliyle değişecek”

İHA

Yeşilyurt 3. Alış Veriş fuarında kadınların el emekleri sergilendi Çınar: “Gelecek kadın eliyle değişecek”

Yeşilyurt Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel olarak 100 Malatya Kadın Esnafıyla işbirliği halinde Semt Pazarında düzenlediği ’3.Alış Veriş Fuarı’ büyük ilgi gördü. Kadınların el emeği göz nuru eserlerini sergileyebilme ve satabilme imkânının sunulduğu fuar, düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle renkli anlara sahne oldu.
Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 3.Alış Veriş Fuarında, kadınların bin bir emek ve gayretle hazırladıkları el emeği gözü eserler Malatyalılarla buluşturuldu. Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya’da faaliyetlerine devam eden 100 Kadın Esnafın işbirliğiyle gerçekleşen 3.Alış Veriş Fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Çocuk Şenlikleri ve müzik dinletileriyle birlikte renkli görüntülerin hâkim olduğu fuar kapsamında kurulan stantlarda girişimci kadınlar tarafından hazırlanan yöresel yemekler, hediyelik eşyalar, müzik aletleri, tekstil, takı ve tasarım ürünleri başta olmak üzere birbirinden özel ürünler beğeniye sunuldu.
Stantlarda üretici kadınları yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, büyük bir titizlik ve özenle hazırlanan yöresel ürün ve eşyaları yakından inceleyerek, ev ve ülke ekonomisine katkı sunan kadın girişimcileri tebrik etti.
Kadınlara yönelik etkinliklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Malatya Esnaf Dayanışma Platformu Başkanı Neriman Boyraz, ''Tüm kadınlar adına Sayın Başkanımıza sunduğu imkânlardan dolayı teşekkür ediyorum. Üçüncü alış veriş fuarımız çok güzel geçti, kadınlarımız ürettiği ürünleri güzel bir ortamda tanıtma ve satma fırsatına kavuştu. Burası kadınlarımız için çok güzel alış veriş kapısı oldu” şeklinde konuştu.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ise kadınların üretime katılarak aile ve ülke ekonomisine katkılarının her geçen gün arttığını ifade ederek şunları söyledi:
''Kadınlarımızın el emeği gözü nuru eserlerinin yer aldığı fuarımızın renkli bir ortama sahip olması hepimizi ziyadesiyle mutlu etti. Katılımcıların heyecan içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde ‘neler yapabilirim’ isteğiyle görmek bizi mutlu etti. Emekçi kadınlarımızın bir araya gelip Malatya’mız için Yeşilyurt’umuz için ve tüm kadınlarımız için güzel bir girişimde bulunmaları, geleceğe umutla bakmaları çok anlamlı ve değerlidir. Bu güzel imkanı sunan Belediye Başkanımıza ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, Yeşilyurt’ta düzenledikleri fuarlar, çalıştaylar, paneller ve meslek edindirme kurslarıyla kadınların daha üretken, daha bilgili ve daha girişimci olabilmelerinin önünü açtıklarını bildirdi. Çınar, 3.Alış Veriş Fuarına katılan girişimci kadınların sağladığı güç birliğinin ülke ve kent ekonomisine de ayrı bir dinamizme neden olduğunu ifade etti. Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarında gerçekleşen 3.Alış Veriş Fuarının çok güzel ve verimli geçtiğini ifade eden Çınar, “ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentimizde faaliyetlerini yürüten 100 kadın esnafımızın katkı ve destekleriyle Semt Pazarımızda gerçekleşen 3.Alış Veriş Fuarımızda girişimci ve özgüveni yüksek kadınlarımızın bin bir emek ve gayretle hazırladıkları yöresel ürünler sergilendi ve satışları yapıldı. Çocuk şenlikleri ve müzik dinletileriyle keyifli anların yaşandığı fuarımıza vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri mutlu
etti. Kadınlarımızın girişimcilik kapasitelerini artırmak, yeni iş kapılarının açılmasına destek vermek ve yöresel ürünlerimiz ve eşyalarımızın hak ettiği değeri görebilmesi adına çok güzel bir etkinlik oldu” dedi.
Ekonomik olarak güçlenen kadınların toplumsal gelişme ve ilerleme açısından çok önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Çınar, “ Malatya’da gerek kendi iş yerini açan gerekse de üretimlerine ev ortamlarına devam eden girişimci kadınlarımızın ev ve ülke ekonomisine olan katkılarını bu şekildeki etkinliklerle ön plana çıkarmaya ve onlara destek vermeye çalışıyoruz. Üçüncüsünü düzenlediğimiz fuarımıza gösterilen ilgi her seferinde daha fazla artıyor, bu yoğun ilgi de hepimizi mutlu ediyor. Bir yandan alış veriş stantları diğer taraftan her yaş grubuna hitap eden sosyal ve kültürel etkinliklerle bu fuarımızı markalaştırmayı hedefliyoruz. El emeği, göz nuru ile üretim yapan kadınlarımız için düzenlenen fuarımızın hayırlara vesile olmasını dilerim. Fuarı ziyaret eden hemşerilerimiz bir yandan temiz ve hijyenik ortamlarda üretilen ürünlerden satın alırken diğer taraftan çeşitli aktivitelerle zamanlarını faydalı geçiriyorlar. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ön planda olduğu fuarımızla üreten ve girişimci kadın sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız. Üretilen ürünlerin ekonomik değere dönüşmesi noktasında da desteklerimizi sürdürmekteyiz. Evinde, işyerinde, bağında ve bahçesinde üretim yapan kadınlarımızla bizler gurur duyuyoruz, onların alın teri ve gayretini takdirle karşılıyoruz. Ekonomiye verdikleri desteklerle özgüvenleri artan, girişimcilik ruhu güçlenen kadınlarımızın bu üstün mücadelelerinde her daim yanlarındayız. Kadınlarımızın kendi aralarındaki bu dayanışması yeni iş alanlarının açılmasına vesile oluyor. İnşallah bu tür etkinlikler sayesinde Malatya’da kadınlar üretecek, ürettiğini satıp kazanacak ve kazandıkça kadınlar daha da güçlenecektir. Bu organizasyona destek veren bütün girişimci kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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