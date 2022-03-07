Başkan Gürkan, kariyer günleri programına katıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fatih Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencileriyle kariyer günlerinde bir araya gelerek sohbet etti.

Öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Başkan Gürkan’a Fatih Anadolu Lisesi’nde kariyer günleri programında İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz da eşlik etti.

Kariyer günlerinde Fatih Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “ İnsan olarak bizler çok çalışacağız. Aldığımız görevleri layıkıyla yapacağız. Lise sonda okuyan öğrencilerimiz bundan sonraki dönemde yüksekokul dediğimiz bir öğretim kurumuna geçecek. Bir meslek edinecek. Mesleklerini öğrencilerimiz edinirken mücehhez bilgilerle donanması lazım. Öğrencilerimizin şu anda zihinleri berrak. Bütün aldıkları bilgileri zihinlerine işleyebilirler” dedi.

Öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan Başkan Gürkan, ''gençlik yıllarında siyasete girmeyi düşündünüz mü'' sorusuna ise “ Çocukluk yıllarımızda birilerine yardım etmek bizleri mutlu ederdi. Onun için ben genelde devlette yönetici olmayı daha çok tercih ederdim. Siyasete girmemiz de halkımızın tercihiyle oldu diyebilirim” cevabını verdi.

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