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Sosyal medya kullanıcılarına uyarı Sosyal Medya ve Strateji Derneği Başkanı Orhan Atak: ''Dezenformasyon ve algı operasyonlarına dikkat”

İHA

Sosyal medya kullanıcılarına uyarı Sosyal Medya ve Strateji Derneği Başkanı Orhan Atak: ''Dezenformasyon ve algı operasyonlarına dikkat”

Sosyal Medya ve Strateji Derneği Başkanı Orhan Atak, son günlerde ekonomi üzerinden toplumsal bir kargaşanın temellerinin atılması için özellikle sosyal medya üzerinden inşa edilen bir dezenformasyon sürecinin yaşandığına dikkat çekerek bu hususta sosyal medya kullanıcılarına uyarılarda bulundu.
Sosyal medyada yayılan haberlerin yüzde 8090 oranında teyide muhtaç bilgi olduğunu belirten Başkan Orhan Atak, “Sosyal medya mecraları ülkemizde çok yüksek oranda kullanılıyor. Birçok vatandaşımız günlük haberleri dahi artık geleneksel medya yerine en direk şekilde sosyal medya mecraları üzerinden takip ediyor. Kontrolsüz, kimlik bilgilerine ihtiyaç duyulmadan hesaplar açılabilmesi ve kontrol mekanizmasının çok zor olması nedenleriyle dezenformasyon süreçlerinin önü çok açık hale geliyor” dedi.
Birçok başlıkta süregiden dezenformasyon sürecinin son dönemde ekonomi üzerinde yoğunlaştığına da dikkat çeken Atak, “Bunu kısa süre öncesinde döviz kuru üzerinden yapılan manipülasyonlarda hep birlikte müşahede ettik. Dolar kurunun 30 liralara hatta 40 liralara çıkacağını iddia eden sosyal medya hesapları ve Youtube yayınları yapan sözde analistler gördük. Gelinen süreçte bunun böyle olmadığı ve toplumu ekonomi noktasında manipüle etmekten başka bir amaç güdülmediği ortaya çıktı. Şimdi ise benzer bir manipülasyonu gıda ürünleri üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Tarım Bakanlığımızın ülkemizde sıvı yağ noktasında bir üretim/stok sorunu yoktur açıklamasına rağmen en fazla 1 yıllık stok var diyerek insanları bir panik havasına soktular ve birçok şehirde görmek istemediğimiz sahnelere tanıklık ettik. Oysa insanlar bu manüpülatif paylaşımlara inanmak yerine resmi kurumların açıklamalarını ve bilgilerini takip etse, gördükleri paylaşımları teyit etse bu tür panik havası da asla oluşmayacak'' ifadelerine yer verdi.
“Yemek tariflerinden, gidecekleri adreslere kadar hemen hemen her konuyu arama motorlarına yazma alışkanlığı edinen sosyal medya kullanıcıları iş haber noktasına gelince ne yazık ki bunu araştırma gereği duymuyor” diyerek açıklamasına devam eden Sosyal Medya ve Strateji Derneği Başkanı Orhan Atak, şöyle konuştu:
“Sosyal medyada paylaşılan tüm haberler muhakkak farklı kaynaklardan teyit edilerek değerlendirmeye alınmalı. Dünyanın şu anda geçtiği köklü bir değişim süreci var ve toplumları yeniden dizayn etmek isteyenler tabiri caizse artık herkesin cebine giren sosyal medya mecraları üzerinden toplumları diledikleri yönde yönlendirmek adına önü alınması zor bir algı çalışması yapıyorlar. Bizlerin bu algılara karşı koyabilmemizin tek yolu öncelikle sosyal medyayı bilinçli kullanmak akabinde ise teyit noktasında hassas olmamızdan geçmektedir. Her okuduğumuz haberi doğru kabul edilmemeli, siyasi görüşlerimizin ve/veya dini, dünyevi görüşlerimizin okuduğumuz her şeye kayıtsız şekilde inanmamıza sebebiyet vermemelidir. Zira bu başlıklar üzerinden kamplaştırmalar yapılarak toplumsal kutuplaşmalar körüklenmektedir. Bizleri koruyacak en etkin unsur araştırma güdümüzü diri tutmak ve ön yargılarımızdan sıyrılarak objektif kaynakları araştırmaktır.”
Orhan Atak, döviz ve yağ kıtlığı olacak gibi dezenformasyon süreçlerinin önümüzdeki süreçte yeniden sahneye konulacağını da ifade ederek, sosyal medya kullanıcılarına haberler konusunda daha hassas olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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