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AK Parti'li Böke: Malatya, yatırımlarda 15 büyükşehir belediyemiz içinde birinci sırada

DHA

AK Parti'li Böke: Malatya, yatırımlarda 15 büyükşehir belediyemiz içinde birinci sırada


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA´ya bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı 10. Bölge Sorumlusu Veli Böke, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Böke, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 15 büyükşehir belediyesi içinde birinci sırada olduğunu söyledi.Ziyarette Başkan Gürkan, göreve geldiği günden itibaren tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili sunum yaparak, bilgilendirme dosyasını AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke´ye aktardı. Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke´yi Malatya´da ağırlamaktan dolayı onur duyduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Veli Bey uzun yıllardır partimize hizmet etmiştir. Mihmandarlık etme noktasında büyük gayretleri olan başkanımızdır. Malatya´nın da içerisinde yer aldığı bölgede görevli olması bizleri memnun etmiştir.  Çalışmaları bizzat yerinde görüp incelenmesi, yerel yönetimler anlamında Malatya´nın değerlendirilmesiyle ilgili Malatya´mızı ziyaret ettiler. Gerekli toplantılarımızı yerel anlamda yaptık. Bizim medeniyet destanımız, kahramanlık destanımız var. Mevlanalar, Sadrettin Koneviler, İbni Arabiler ilim irfan destanları yazdılar. Şimdi bizlerde hizmet destanları yazıyoruz" diye konuştu."HİZMET GÖRMEK İSTEYENLERİ MALATYA´YA DAVET EDİYORUM"Malatya´yı ziyaret etmekten dolayı memnun olduğunu dile getiren AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı 10. Bölge sorumlusu Veli Böke, "Malatya´yı tabi uzaktan takip ediyoruz, bakıyoruz. Başkanımızın güzel hizmetlerini duyuyorduk. Yerinde geldik, inceledik ve gördük ki kendilerinin ifadeleri doğruymuş, bunu da tescillemiş olduk. Malatya´da adeta bir destan yazılıyor. Belediye Başkanlarımız, milletvekillerimiz ve teşkilatımız ciddi bir çalışma gayreti içerisinde. Merkez hükümetimizden aldığı destekle, yine kendisinin ağabeyliğiyle ilçe belediye başkanlarımızla koordinasyonuyla adeta bir destan yazılıyor. Başkanlarımız faaliyetlerini bizlere aktardı. Gördük ki belediye başkanlarımız hiçbir şekilde mazeret üretmiyor, marifet üretiyor. Devletten gelenle, vergiden gelenle iş yapayım mantığı asla bizim AK Parti belediyelerimizde yok. Malatya´da asla yok. Bunu da yerinde gördük. Muhalefet tarafına baktığımızda Ankara ve İstanbul´a sürekli engelleniyoruz, paramız yok, kredi vermiyorlar bu şekilde hep mazeretlerini görüyoruz. Üç yıl geçti ve daha taş üstüne taş koymadılar. Hizmet görmek istiyorlarsa onları Malatya´ya davet ediyoruz. Bir baksınlar. İş bilenin, kılıç kuşananın. Buyursunlar Malatya´yı ciddi bir laboratuvar olarak incelesinler belediyecilik nasıl yapılır. Devletin ve Belediyenin bütçesinden bir kuruş para çıkmadan 1 katrilyonluk yatırımı nasıl yapıyor, Selahattin başkanımız nasıl yapmış gelsin incelesinler. Hepsini Malatya´ya davet ediyoruz. Belediye başkanlığı gönül işi, sevda işi, terleme işi, koşturma işi. Bu anlamda başta Selahattin Başkanımız olmak üzere tüm ilçe başkanlarımızı ve AK Parti belediyelerimizi kutluyorum. Gerçekten göğsümüzü kabartıyorlar. Rahatça Malatya sokaklarında gezebiliriz. Selahattin Başkanımızın elinin değmediği hiçbir yer yok adeta. Bizdeki veriler ortada. Malatya´da ciddi örnek gösterilecek güzel uygulamaların olması beni memnun etti. Kırsal yatırımlarda, ilçe yatırımlarında Malatya Büyükşehir Belediyemiz 15 büyükşehir belediyemiz içerisinde birinci. Malatya Büyükşehir Belediyemiz ve merkez ilçe belediyelerimize baktığımızda bütçelerinin gerçekleştirme oranları yüzde yüzün üzerinde. Ön görülen bütçeyi fazlasıyla gerçekleştirmişler adeta bütçemiz fazla vermiş. Bu tamamıyla bir bilginin, birikimin, bir gönülün, şaheserin şahlanışı ve ortaya çıkmasıdır. Bu anlamda başkanımızı, meclis üyelerini, çalışma arkadaşlarını, bürokratlarını ve tüm ekibini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Malatya / Merkez
2022-03-08 16:06:12

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