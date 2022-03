Yeşilyurt'ta kadınlar için özel program düzenlendi Çınar: “Kadın personellerimizin örnek çalışmalarını takdirle karşılıyoruz”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gedik Oba Çadırında düzenlenen özel programda belediyenin kadın çalışanları ile bir araya gelen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinde görev yapan kadın personellerin örnek çalışmalarından gurur duyduklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kutlama programına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile eşi Semra Çınar, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kibar Aslan ile Yeşilyurt Belediyesinde görev yapan kadın personeller katıldı. Yeşilyurt Belediyesinde kadınların istihdam edilmesi noktasındaki desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde kadınlarımızın hem hak ve hukuklarının korunması hem de kendilerini daha ifade etme noktasında çok büyük destekler veriliyor. İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak her daim yanınızdayız, kapımız ve gönlümüz her an açıktır. Böylesine güzel bir program düzenleyen Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” diye konuştu. Toplumsal kalkınmada kadınların çok aktif rol üstlendiğini ifade eden Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Fahri Başkanı Semra Çınar ise “ Aile dokusunun temelini teşkil eden, doğumumuzdan ölene dek karşılıksız seven, şefkatin, fedakârlığın, sabrın ve özverinin sembolü olan biz kadınlar gelecek nesillerin yetiştirilmesinde, nüfusun niteliğinin artmasında ve huzurlu toplumların inşasında rol oynuyoruz. Kadınlarımız sadece evin içinde değil iş ve toplum hayatında da çok önemli bir role sahiptir. Kadınlar mühendis, öğretmen, psikolog, danışman, ev hanımı ve anlatmakla bitmeyecek daha birçok rol üstlenmektedir. Gelişen teknoloji, yaşam kalitesinin yükselmesi ve eğitim seviyelerinin artmasıyla artık kadınlar, politikadan sanata her alanda bulunmakta, konumlarını başarılı bir şekilde temsil etmektedirler. Sorunları çözmek için isteklerini ifade edebilmekte, olumsuzlukları sorgulamaktadırlar. Kalkınmada kadınların rolünün ne kadar önemli olduğu, son yıllarda daha iyi anlaşılan bir farkındalık oldu. Kadınların güçlendirilmesi, sadece ekonomik büyümeye katkı sağlamıyor. Bunun yanında gelecek nesillerin yetiştirilmesinde, nüfusun niteliğinin artmasında ve huzurlu toplumların inşasında rol oynuyor. Nerede olursa olsun, konumları iyileşen kadınlar, yalnızca kendi toplumlarını değiştirmekle kalmıyor, coğrafyalarına yayılan bir iyilik etkisini başlatıyor. Kadının olduğu ve elinin değdiği her yer güzelleşir. Kadın varsa başarı,sevgi dolu yuvalar ve mutlu çocuklar var. Belediyemizin kadınları olarak özveri ve fedakarlıkla çalıştığınızı biliyorum. Ne kadar teşekkür etsek az ama naçizane bir yemekle bu özel günde sizlerle beraber olmak istedik. Her zaman dayanışma ve birlik içinde olmak dileğiyle. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt’a hizmet ederken kadın personellerin bilgi, birikim ve tecrübelerinden üst seviyede yararlandıklarını söyledi.

Kadın personellerin hizmetlerinden her zaman memnun olduklarını ifade eden Çınar, “ Tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle, doğal güzellikleriyle ve sanayi alanlarıyla farklı zenginliklere sahip Yeşilyurt’umuzu geleceğe taşıyacak tüm yatırımlarımız ve insan odaklı projelerimizi hayata geçirirken, aynı mesai ortamını paylaştığımız kadın personellerimizden büyük destekler alıyoruz. Öneri, tespit ve düşüncelerinden sürekli istifade ettiğimiz kadın

personellerimiz bizim için çok kıymetlidir. Kadın personellerimizin bu özverisini bizler her zaman takdirle karşılıyoruz. Yeşilyurt’a hizmet eden, değer katan ve yaşanan büyük dönüşümde pay sahibi olan kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Dünya’nın neresinde olursak olalım kadın huzurlu ve mutlu ise, çalışma hayatlarında aktif olarak yer alıyorlarsa, geleceğe o denli mutlu bakabiliriz” dedi.

Yeşilyurt’un marka değerine yakışan yatırımların gerçeğe dönüşmesinde kadın personellerin örnek çalışmalar yaptığını vurgulayan Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçe genelinde yürüttüğümüz tüm yatırımların planlı ve sistemli ilerlemesine katkı sunan tüm kadın çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Milletimize hizmet yolunda kadın personellerimizi yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz ve onlarla birlikte hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte çalışarak Yeşilyurt’umuza yeni bir çehre kazandırıp, modern ve güçlü yatırımlarımızın sayısını el birliğiyle artırmaktayız. Vatandaşlarımıza hizmet ederken güler yüzlülüğü, samimiyeti ve ilgisini eksik etmeyen, elini taşın altına koyup millete hizmet yolunda ‘bende varım’ diyen kadın personellerimizle birlikte geleceğe daha umutla ve güvenle bakıyoruz. Toplumsal hayatımızın daha ferah, daha güzel ve daha mutlu olabilmesi için kadın personellerimizin emekleri asla unutulmayacaktır. Belediye olarak kadın ve aile kavramlarının güçlü ve sağlıklı toplumsal yapılanmadaki rolünün ne kadar önemli olduğunu yakından biliyoruz. Çünkü kadının elinin değdiği her yer güzelleşir ve anlam kazanır. Bu kavramları daha da güçlendirmek içinde bu yılı kadın ve aile yılı olarak ilan ettik. Kadınlarımızın hayatın her alanında daha bilgili, daha üretken ve daha girişimci olabilmesi için sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık veriyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza ve ailelerimize yönelik yatırımlarımızın karşılığını gelecekte mutlaka alacağız. Bugün samimiyetle attığımız adımların, gelecekte bize farklı güzelliklerle geri döneceğine yürekten inanıyoruz. Dinimizde ve kadim medeniyetimizde en saygın yerde olan kadınlarımızın hak ettiği değeri görebilmeleri, toplumsal hayatımızda daha etkin görevler üstlenmeleri içinde bizler elimizden gelen desteği veriyoruz. Belediyemizde 120’e yakın kadın personelimizi istihdam ederek onların daha fazla sorumluluk almalarını sağlıyoruz. Bu vesileyle belediyede aynı mesaiyi paylaşmaktan onur duyduğumuz kadın personellerimiz başta olmak üzere tüm kadınlarımızın bu anlamlı ve özel günlerini en kalbi duygularımla kutluyorum ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra kadın personellere çiçek ve hediyeler takdim edildi.

