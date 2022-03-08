Çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı

Malatya’da çiftçilere 2021 yılı mazot ve gübre desteği ödemeleri bugün başladı.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “TC Kimlik numarası son hanesine göre; 0 ve 2 olan çiftçilerimize 8 Mart 2022, 4 ve 6 olan çitçilerimize 11 Mart 2022, 8 olan çiftçilerimize 18 Mart 2022 tarihinde ödeme yapılacaktır” denildi.

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