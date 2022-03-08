Aras Soydan, Türkiye Şampiyonu oldu

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Malatyalı Tırmanış Sporcusu Aras Soydan, Türkiye Şampiyonluğu başarısını elde etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 56 Mart 2022 günlerinde Nevşehir’de düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler CDE Türkiye Şampiyonasında Malatya’yı temsil eden Aras Soydan, Küçükler E Kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Şampiyonluğu başarısını elde eden Aras Soydan’a Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da hediye verileceği kaydedildi.

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