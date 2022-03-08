Başkan Söylemez’den kadın öğretmenlere 8 Mart sürprizi

EğitimBirSen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı MemurSen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez , 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle kent merkezinde görev yapan kadın öğretmenlerinin bu özel gününü çiçek ve hediyelerle kutladı.

EğitimBirSen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı MemurSen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, İl Müdürlüğü, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Müdürlükleri ile okullarda görev yapan kadın öğretmenlerin 8 Mart Kadınlar Günü’nü çiçek ve çeşitli hediyeler ile kutladı.

Ziyaretlerde kısa bir konuşma yapan Başkan Söylemez, “Kadınlar toplumun tüm katmanlarının taşıyıcı unsuru, nesiller yetiştiren mürebbiyelerdir. Geleceğimizi yoğuran

maharetli ellerin sahibi, çalışma hayatının paydaşı kadınların tüm sorunları çözülmeli, emekleri değer görmelidir.” diye konuştu.

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