Doğanşehir’de şehit aileleri unutulmadı

Malatya’nın Doğanşehir İlçesinde şehit anneleri unutulmadı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam, diğer ilgili ve yetkililer, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit ailelerini ziyaret ederek çiçek ve hediyeler verdiler.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, " Bizim için kadınlar günü diye bir gün olmaz. Bizim için her zaman kadınlar günüdür. Sizleri mutlu görmek sıkıntılarınız varsa birlikte paylaşmak için buradayız. Sizleri ziyaret ettik bir talebiniz var mı diye” dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam ise " Biz şehit ailelerimizi hiç unutmadık, unutmayacağız da inşallah. Her zaman her fırsatta ziyaret ediyoruz. Bu gün de özel olması nedeniyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Sayın Belediye Başkanımız ve Ulaşım Hizmetleri Müdürümüz Mehmet Ormancı bizlere katkı sundular onlara da bu organizasyondan dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Heyet, şehit ailelerini tek tek ziyaret ederek, çiçek ve hediyeler götürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.