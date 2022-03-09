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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi'de vejeteryan yemek yarışması düzenlendi

İHA

Battalgazi'de vejeteryan yemek yarışması düzenlendi

Malatya’nın zengin mutfak kültürünün tanınması, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerimizin ortaya çıkarılması ve tespit edilen bu yemeklerin gastronomi turizmi alanında tanıtılması amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından ödüllü “Vejetaryen Yemek Yarışması” düzenlendi
Battalgazi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen ödüllü “Vejetaryen Yemek Yarışması” heyecanlı anlara sahne oldu. Malatya’nın zengin mutfak kültürünün tanınması, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerimizin ortaya çıkarılması ve tespit edilen bu yemeklerin gastronomi turizmi alanında tanıtılması amacıyla Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ında düzenlenen ödüllü yemek yarışmasında, kadınlar jüri karşısında hünerlerini sergiledi. Haşhaşlı Malatya içli köftesinden yaprak sarmasına, kiraz yaprağı sarmasından akıtma biciğine, ıspanaklı kömbeden çiğlemeye, lahana sarmasından ekşili köfte ve kayısılı atom tatlısına kadar birbirinden lezzetli yemekleri jüriye sunan yarışmacılar, dereceye girmek için kıyasıya yarıştılar. 18 yaşını doldurmuş tüm kadınların ücretsiz olarak katıldığı ve etli yemeklerin kabul edilmediği yarışmada, yarışmacılar en fazla iki farklı yemek ile katıldı.

Yarışmacılar hünerlerini Battalgazi’de sergiledi
Battalgazi’de düzenlenen yarışmada hünerlerini sergileyen ve yarışmada birinci olmayı başaran yarışmacı Kübra Öztürk, “Farklı bir yarışma oldu ve ben hayran kaldım. Jüriler karşısında çok heyecanlandım. Arapgir yöresinden akıtma biciği ile yarışmaya katılıyorum. Yarışmanın farklı bir konsepti var çünkü Doğu Anadolu Bölgesi genellikle etli yemekleriyle meşhur. Özellikle vejetaryen olması bu konuda çok önemliydi. Farklı kültürdeki yemekler ile bir arada oluyoruz. Birinci oldum mutluyum” derken, Hacer Hakverdi isimli bir başka yarışmacı, “Çok güzel bir yarışma düzenlendi. Malatya’da bu yarışma ilk oldu ve çok beğendim. Bu tür etkinliklerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum. Haşhaşlı içli köftesi ile yarışmaya katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ödülü almaktan çok bu tür etkinliklere katılmak önemli” dedi.

Değerlendirmede jüriler zor anlar yaşadı
Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü Vejetaryen Yemek Yarışmasının jüri üyeliğini de dünyaca ünlü yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, Hüseyin Deniz, Cumali Çetinkaya ve Malatya Gastronomi Turizm Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kılıç gerçekleştirdi. Göz kamaştıran jüri üyeleri, birbirinden lezzetli yemekler arasında değerlendirme yapmakta zorlandı. Yoğun ilgi gören yarışmada; birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye gram altın, dördüncüye ve beşinciye tencere takımı hediye edildi. Yarışmaya katılan tüm katılımcılara çay fincan takımı hediye edildi.

Akıtma biciği yemeği ile Öztürk birinci oldu
Ödüllü Vejetaryen Yemek Yarışmasında derece girenler ise şöyle: Kübra Öztürk akıtma biciği yemeğiyle birinci olurken, Canan Kutlu ıspanaklı içli köfte yemeğiyle ikinci, Semra Gürbüz kiraz yaprağı köfte ile üçüncü olmayı başardı. Sibel Altun ıspanaklı ekşili köfte yemeği ile dördüncü ve Fatma Serdaroğlu narpuzlu gendime çorbası ile beşinci olmayı başardı. Dereceye girenler ödüllerini Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in elinden aldı.

“Malatya, Türkiye’nin en büyük vejetaryen mutfağı”
Battalgazi’de çok başarılı bir yarışma düzenlendiğini aktaran Dünyaca ünlü yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, “Anadolu’da her yerde çok güzel yemekler var. Malatya’yı Türkiye’de en büyük vejetaryen mutfak olarak görüyorum. Bunu yıllardan beri söylüyorum. Diğer jüri üyeleri arkadaşlarımız ve yemek uzmanı arkadaşlarımızda böyle düşünüyor. Vejetaryen olanlar her geçen gün artıyor. Fakat o kadar zengin ki bizde o vizyonu yakalamak istedik. Çok güzel ve başarılı bir yarışmaydı. Düzenlenmesine vesile olan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
Malatya Gastronomi Turizm Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kılıç ise “Jüri üyeleri olarak yarışmaya katılan tüm yarışmacıları tebrik ediyorum. Bu yarışmanın kazananı tüm yarışmacılardır. Güzel bir yarışma oldu, emeğinize sağlık. Yarışmayı tertip eden Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e de sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bu yarışmayı geleneksel geleneksel hale dönüştürmek istediklerini anlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya’da vejetaryen mutfağının bir yarışma haline dönüştürülmesi bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Battalgazi Belediyesi olarak bu yarışmayı geleneksel hale dönüştürmek istiyoruz. Battalgazi denildiğinde tarih diyoruz, ecdad diyoruz. Birde bu tarihin yanında gastronomimiz var. Vejetaryen mutfak adına Türkiye’de en iyi yerlerin başında Malatya ve Battalgazi geliyor. Dünyada da en iyi yerlerden biriyiz, çeşitliliğimiz çok fazla. İnsanlar günümüzde farklı lezzetleri tatmak için dünyanın farklı yerlerine gidebiliyor. Biz de Malatya’nın dünya vejetaryen mutfağının merkezi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Göreve geldiğimizde Malatya’mızın eşsiz lezzetlerini tanıtmak ve duyurmak amacıyla Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifimizi kurmuştuk ve bugün burada sizlerin yapmış olduğu gibi bayanlarımızın ellerinden çıkan eşsiz lezzetleri açığa çıkarıp Malatya’ya, Türkiye’ye ve Dünya’ya tanıtmak istedik. Güzel bir yarışma oldu ve yarışmaya katılan tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum. Jüri üyelerimize özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yarışmanın sonunda tüm kadın yarışmacıların katılımıyla kısa bir müzik ziyafeti de yaşandı. Ödüllü Vejetaryen Yemek Yarışması, çekilen toplu fotoğraf çekimleri ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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