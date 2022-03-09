Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Battalgazi ve Arguvan ilçelerinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasının yapıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, operasyonla 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada sorgusuna başlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-03-09 14:17:13



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