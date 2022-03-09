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Malatya’da vegan ve vejeteryan yemeklerin tanıtımı için işbirliği

İHA

Malatya şehrinin Kültürel Mirası olan 'Malatya Vegan ve Vejetaryen Yemekleri' ulusal ve uluslararası platformda bilinirliğinin yaygınlaştırılması, pazarlanması ve bu konuda yapılacak her türlü faaliyetlere ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Malatya’da vegan ve vejeteryan yemeklerin tanıtımı için işbirliği

Malatya şehrinin Kültürel Mirası olan ‘Malatya Vegan ve Vejetaryen Yemekleri’ ulusal ve uluslararası platformda bilinirliğinin yaygınlaştırılması, pazarlanması ve bu konuda yapılacak her türlü faaliyetlere ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.
Protokol imza törenine, Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Vekili Murat Aladağ, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Kültür Turizm İl Müdürü Çetin Şişman ile diğer paydaşlar katıldı. Vali Aydın Baruş, protokol imza programında yaptığı konuşmada, Malatya şehrinin Kültürel Mirası olan ‘Malatya Vegan ve Vejetaryen Yemekleri’ ulusal ve uluslararası platformda bilinirliğinin yaygınlaştırılması, pazarlanması ve bu konuda yapılacak her türlü faaliyetlere ilişkin işbirliği protokolünü imzalamak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, “Gerçekleştirilen bu protokol ile Malatya mutfağının dünya mutfağına dâhil edilmesi ve gastronomi şehirlerinden sayılmasını sağlamak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Fırat Kalkınma Ajansı ile bir protokol imzalıyoruz. Yapılacak olan eğitim, araştırma, tanıtma ve ARGE faaliyetleri kapsamında düzenlenecek olan kurs, seminer, konferans ile içeriği genişletilmiş kitap projeleri ve panel gibi eğitim çalışmalarına destek verilecek. İşbirliği içerisinde ortak hizmet projeleri yürütmek Malatya şehrinin kültürel mirası olan Malatya mutfağının vegan ve vejetaryen yemeklerinin bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda bilinebilirliğinin sağlanması, yaygınlaştırılması bu yemeklerin tüketicilere sunulması turizm sektörüne kazandırılması ve bu konuda yapılacak olan her türlü eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.
Malatya’nın, tarihi ve kültürel mirasının sunduğu olduğu büyük avantajlarla çok zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğuna dikkat çeken Baruş, “Malatya, kendi içinde bulunduğu zenginliğin farkında. Malatya mutfağının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtımı için çalışmalar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için tüm kurumların katılımıyla ortak bir çaba sergilememiz gerekiyor. Bu kapsamda yapılacak olan çalışmalar planlanmış durumda. Bu planlamalar çerçevesinde protokolde yürürlüğe girdikten sonra Malatya mutfağının hem değerinin korunması hem de geleneksel yemeklerin günlük yaşantımızda devam ettirilmesi ayrıca yemeklerimizin uluslararası tanıtımı yolu ile turizme kazandırılması bu çalışmaların amacı. İnşallah bu çalışmalar başarılı bir neticeye ulaşır. Malatya mutfağı gerektiği gibi ulusal ve uluslararası bir değere kavuşur. Protokolümüzün Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, Üniversitelerimize ve Sivil Toplum Kuruluşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Malatya’nın gastronomide çok geniş bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek, “Arslantepe’nin 26 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Dünya Kültür Mirası kalıcı listesinde yer alması insanlık medeniyetinin burada başladığı tescil edilmiş oldu. Bu kadar medeniyetin inkişaf ettiği bir yerde tabi ki gastronominin de çok önemli bir unsur olarak öne çıkması gerekirdi. Bu anlamda valiliğimiz, belediyemiz, paydaş kurumlarımızla ve diğer paydaşlarımızla birlikte gastronominin inkişaf etmesi, bütün Anadolu’da ve uluslararası düzlemde gündeme alınması ve tescil edilmesiyle ilgili çalışma süreci başlatıldı. Bu çalışmalar içerisinde güzel paydaş gruplar var. Paydaş gruplarımızla çalışmalarımızı inşallah uygun bir şekilde yürütürsek vejetaryen ve vegan mutfağı dalında gastronomide Şehirler Ağı listesine girme noktasında müracaat sürecimizi geçtiğimiz aylarda niyet mektubumuzla belirtmiştik. Gerekli çalışmalara ilgili paydaşlarımızla birlikte devam etmekteyiz. Önümüzdeki günlerde inşallah 2023 yılındaki değerlendirme sürecine gastronomi anlamında Malatya’nın vejetaryen ve vegan mutfağına girmesi noktasında çalışmamızı el birliğiyle paydaşlarımızla götürüyoruz. Temennimiz bu süreci aynı Arslantepe’de olduğu gibi güzel bir neticeyle taçlandıralım. Malatya’mızda turizmde, kültürde ve gastronomide hak ettiği yeri bulsun. İmzaladığımız protokole katma değer sunan bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Malatya’mıza, ülkemize ve ülkemizin mutfağına hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay ise “Malatya’mızda vegan mutfağı çok önemli bir mutfak. Üniversitemizde bununla ilgili olarak çalışmalar yaptık. Ege mutfağının daha üzerinde bir vegan mutfağı var. Ege mutfağında yeşillikler ve otlar varken Malatya mutfağında ise bu yeşillik ve otlara ek olarak bulguru eklemişiz. Acaba vegan mutfağının yeni başkenti Malatya olabilir mi? Yapmış olduğumuz çalışmanın sloganı olmuştu. Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız diğer paydaşların olduğu ortamda iki yıldır çok güzel çalışmalar yapılıyor. Üniversite olarak bu çalışmalara katkı vermeye çalışıyoruz. Bundan sonrada güçlü bir şekilde katkı vermeye devam edeceğiz. Bu konuda Malatya’mız ülkemizin çok önemli vegan mutfağı olacağına inanıyorum. Bu potansiyelimiz var. İnşallah bu protokol bu işbirliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Dünya Miras Listesine de gastronomimizin, mutfağımızın gireceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.
Turgut Özal Üniversitesi Rektör Vekili Murat Aladağ da yaptığı konuşmada, “Biz Malatyalılar olarak hiçbir zaman azla yetinmeyiz. İnanıyorum ki bizim mutfağımız Türkiye’nin en iyi mutfağı. İnsanlarımız bizim mutfağımız ile beslenirse hiçbir kilo problemi olmayacak. Sayın Valim ve Büyükşehir Belediye Başkanımız her konuda Malatya’yı zirveye taşıyorlar. Nasıl ki Arslantepe Dünya Kalıcı Listesine girdiyse gastronomi mutfağıyla da Dünya mutfağına gireceğiz. Malatya hak ettiğini her zaman bulmuştur yine bulacaktır. Her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.
Programda son olarak konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise “ Önemli bir protokolün imza töreni için bir araya geldik. Sayın Valimizin başkanlığında, Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde son bir yıldır gastronomi anlamında gerek mutfağımızın dağınık halde olan değerlerinin ortaya çıkarılması ve yaşatılması anlamında, gerekse bunun turizmle entegrasyonunun daha iyi sağlanması anlamında Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde önemli çalışmalar yapılıyor. Bizlerde kalkınma ajansı olarak destek veriyoruz. Oluşturduğumuz gastronomi merkezimizde inşallah protokolümüzde yer alan eğitimler ve gastronomiyle ilgili yapılacak çalışmalara mekân sağlayacak. Şehirler Ağı’na girmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm paydaşlarımızda bunun için gerçekten büyük emek sarf ediyor. Merkezimizde protokol kapsamında gerek vegan ve vejetaryen mutfağımızın güçlü yönlerini geliştirecek gerekse güçlü tarafımızla yeni yemekler ve yeni girişimcilerde ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Çünkü ehirler ağında sadece mevcut yemeklerimiz, mevcut kültürel değerlerimiz değil bunlarla yeni şeyler oluşturmamızda önemli. Protokolümüzün taraflarına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Protokolün paydaşlarca imzalanmasının ardından Unesco Şehirler Ağı’na kabul için gerekli çalışmaların yol haritası kapsamında sürdürüleceği, paydaşlarca çalışmalara ivme kazandırarak devam edeceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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