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MTB Başkanı Özcan: “Malatya’ya çok önemli tarımsal yatırımlar yapıldı”

İHA

MTB Başkanı Özcan: “Malatya’ya çok önemli tarımsal yatırımlar yapıldı”

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, “Malatya’da son zamanlarda özellikle kayısıda yapılan yatırımlarla beraber, bir taraftan da tarımsal üretimle ilgili çok önemli yatırımlar yapılarak, tarımın çeşitlendirilmesi noktasında da önemli yol kat edilmiştir” dedi.
Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’ın tekrar seçilmesi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan burada yaptığı konuşmada, "Son yıllarda küresel ısınmadan dolayı dünyada tarımda yaşanan afetler, kuraklıklar ve arkasından gelen Covid19 pandemi süreciyle elbette ki dünyada tarımın ve gıdanın insan hayatının sürdürebilirliğinin en önemli faktörü ve aktörü olduğu bir kez daha anlaşıldı. Türkiye bir tarım ülkesi ve Malatya da tarım şehri. Malatya’da son zamanlarda özellikle kayısıda yapılan yatırımlarla beraber, bir taraftan da tarımsal üretimle ilgili çok önemli yatırımlar yapılarak, tarımın çeşitlendirilmesi noktasında da önemli yol kat edilmiştir. Malatya hayvancılık konusunda çok önemli bir noktaya geldi. Birlik başkanımız tarım ve hayvancılık alanında çok önemli hizmetler yapıyor. Malatya Ticaret Borsası olarak kendisinin en yakın işbirliği yaptığı kurumlardan birisiyiz” dedi.
Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bizim saha çalışmalarımızda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz. Bizim üyelerimizin çoğunluğu ticaret borsası ile ortak. Bu anlamda ticaret borsamızla kayısı, tarım ve hayvancılık anlamında ortak çalışmalarımız var. Hep birlikte memleketimize yapılması gereken ne varsa onu yapmaya gayret ediyoruz. Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Gerçekten üreten hükmeder, israf eden iflas eder bu anlayışla kesinlikle üretmemiz lazım. Üretene sahip çıkmamız lazım. Tarım ve hayvancılığa her alanda hem devlet olarak gerek millet ve yetiştirici olarak koordineli bir şekilde çalışarak sivil toplum kuruluşları olarak birbirimize her zaman destek olmamız gerekmektedir. Gıdanın stratejik bir silah olduğunu böyle hastalıklarda, afetlerde ve savaşlarda çok daha iyi anlıyoruz. Bunları millete ve memleketimize en iyi şekilde anlatmak ve üretene sahip çıkmaktır. Hayırlı olsun ziyaretimize gelen Malatya Ticaret Borsası Başkanımız Ramazan Özcan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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