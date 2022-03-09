Malatya Büyükşehir Meclisi Mart toplantıları başladı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2022 yılı Mart ayı ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, kısa bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Geçtiğimiz günlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke’nin programı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapan Başkan Gürkan, “Geçtiğimiz günlerde AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke şehrimizi ziyaret ettiler. Sayın Böke, ‘Şehrimiz açısından Türkiye’de en fazla yatırım yapan belediye, Malatya Büyükşehir Belediyesi oldu. Yine Türkiye’de kırsal kesimlere en fazla hizmet veren belediye Malatya Büyükşehir Belediyesidir’ dediler. Bu anlamda da bütün belediye mesai arkadaşlarımıza ve belediye meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Hepinizin emeğine sağlık diyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Meclis gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Büyükşehir Belediye Meclis Gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler yeniden görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi, bazı maddeler ise bir sonraki birleşime ertelendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısının 2’nci birleşiminin ise 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 14.00’de yapılmasına karar verildi.

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