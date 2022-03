İstiklal Marşını en güzel okudu ödülü kaptı

Malatya’nın Arguvan ilçe milli eğitim müdürlüğü ilk okular arası “istiklal marşını en güzel ben okurum” yarışması düzenlendi. Öğrenci Zeynep Sultan Turgut birinci seçilerek ödülü kaptı.

Kurtuluş Savaşının amacını ve ruhunu, milletin bağımsızlık, istek ve azmini gösteren İstiklâl Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart etkinlikleri kapsamında "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" teması çerçevesinde Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilkokul öğrencileri arasında İstiklal Marşını güzel okuma yarışması düzenlendi.

Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen ve her okul birincisinin kıyasıya mücadele ettiği etkinlikle Atatürk İlkokulu 4/A Sınıfı öğrencisi Zeynep Sultan Turgut birinci seçildi. Başarılı öğrenci Turgut’a çeşitli ödüller verildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Akgün yaptığı açıklamada, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde İlkokul öğrencilerine yönelik İstiklal Marşı’mızı güzel okuma yarışması düzenledik. Çocuklarımızın heyecanına, coşkusuna ortak olduk. Duygulandık ve gözlerimiz yaşardı. Ecdadımızın bu güzel vatan topraklarını hangi zorluk ve şartlarda bizlere bıraktıklarını çocuklarımıza, en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesi için her türlü çaba ve gayreti gösteriyoruz. Bu organizasyonda bunlardan bir tanesi. Gençler bizim geleceğimizin teminatı, geleceğimizin mimarıdır. Çocuklarımıza düşen görev kendilerini en iyi şekilde yetiştirmek ve bu konuda kararlı bir şekilde geleceğe yürümektir. Bizler gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz milletimizin, devletimizin yarınları için bizden çok daha büyük işlere imza atacaklar. “Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet” teması çerçevesinde Yarışmaya katılan her öğrencimizi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

