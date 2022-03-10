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Malatya TSO’da hafriyatçı ve iş makinecilerin sorunları konuşuldu

İHA

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda hafriyat ve iş makinecileri sektörünün sorunları konuşuldu. Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, iletilen sorunların ve taleplerin takipçisi olacaklarını söyledi.

Malatya TSO’da hafriyatçı ve iş makinecilerin sorunları konuşuldu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda hafriyat ve iş makinecileri sektörünün sorunları konuşuldu. Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, iletilen sorunların ve taleplerin takipçisi olacaklarını söyledi.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, hafriyat ve iş makinecileri sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.
Malatya TSO binasında düzenlenen toplantıya Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman, Meclis Başkan Vekili Hakan Er, Meclis Divan Üyesi Ayhan Altunok, aynı zamanda Malatya TSO Meclis Üyesi olan Malatya Hafriyatçılar ve iş Makinecileri Derneği (MAHİSAD) Başkanı Şemsettin Tüdün ve MAHİSAD’a üye sektör temsilcileri katıldı.

“Taleplerinizin takipçisiyiz”
Sektörlerin sorunlarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşması için birliktelik ruhunun önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “Sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi, birlikte hareket etmesi, dernekleşmesi, tek ses olması etkili oluyor. Bu konuda sizleri tebrik ediyorum. Malatya Hafriyatçılar ve iş Makinecileri Derneği’ni kurmuş olmanız ve aktif bir şekilde sorunlarınızı gündeme taşıyor olmanız önemli. Dernek başkanınız Şemsettin Bey aynı zamanda Odamızın da meclis üyesi, kendisi sık sık bizlere sizin sorunlarınızı taşıyor. Bizler de üst makamlara iletiyoruz. Ancak şunu belirtmek isterim bizler rica makamlarıyız, icra makamı değiliz. Ama elimizden geldiğinin fazlasını sorunların çözümü için yapıyoruz. Artan maliyetlerin neden olduğu yükün sektörde önemli sorunlara da yol açtığını da biliyoruz. Bu sorunların çözümünün takipçisi olacağız. Sizlerin bizlere bugün ileteceği sorunları hazırlayacağımız dosya ile çatı kuruluşumuz TOBB’a ve ilgili bakanlıklara göndereceğiz. Odamızı evrak odacılığından çıkarıp, üyelerin sorunlarına kulak veren, çözümü için girişimlerde bulunan bir hale dönüştürdük” dedi.

“Çalıştığımız gün zarardayız”
Sektörlerinin birçok sorunu olduğunu ve son zamanlarda artan maliyetler sebebiyle iş yapamaz, para kazanamaz hale geldiklerini kaydeden Malatya TSO Meclis Üyesi ve Malatya Hafriyatçılar ve iş Makinecileri Derneği (MAHİSAD) Başkanı Şemsettin Tüdün, sektörün sorunlarını şu şekilde sıraladı:
“Şehrimizin imarı ve altyapısına hizmet eden, ekmeğini taştan topraktan çıkaran esnafımız devletimizden ve mahalli kuruluşlardan hiçbir destek almadan ayakta durmaya çalışıyor. Eskiyen araçlarımızı yenileme imkanımız olmadığı gibi araçların bakım, onarım ve resmi giderlerini karşılamakta zorlanıyoruz. Ben babamla birlikte 13 yaşından beri bu sektörün içerisindeyim, Beydağı kadar toprak kaldırdım tozu kadar servetim yok. Para kazanamıyoruz. K1 sertifikasının ödemesinin taksitle yapılmasını talep ediyoruz. Bu belgenin araçla beraber satış da devrinin yapılmasını istiyoruz. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı kantarlardaki denetimler bizleri zorluyor. Resmi araçlar ve resmi kurumların amblemini taşıyan araçlara kantar uygulaması yapılmıyor. Bu da haksız rekabete yol açıyor. Kırsalda, toprak yolda bile Jandarma tarafından tonaj uygulaması yapılıyor ve büyük cezalar yazılıyor. Hatta Organize Sanayisinin içerisinde bile tonaj cezası yazılıyor. Lowbet dorse iş makinası şehir içinde taşınırken bile taşıma izin belgesi ve kantar uygulamasına tabi tutuluyoruz, bu durum bizi sıkıntıya sokuyor. Yerel ve resmi kurumların ihalelerinden faydalanamıyoruz, hatta haberimiz dahi olmadan başka şehirlerdeki firmalara veriliyor. Akaryakıt zamları esnafımızı perişan ediyor, çalıştığımız gün zarardayız. Her gün değişen yedek parça ve lastik fiyatları belimizi büküyor. Yeni bir eleman yetiştirmek tamamıyla sektöre yük. Sigortalı bir yardımcı eleman 2 yılda yetişiyor. Yetiştikten sonra işi bırakıyor, sonra mahkemeye veriyor. Yeni bir elemana 1 yıl maaş ve sigorta desteği istiyoruz. Sigorta ve Vergi borçlarının ertelenmesi, esnaf kredilerinin faizlerinin silinmesini istiyoruz. En önemli sorunlarımızdan biri de hafriyatçılara ve iş makinacılara sosyal donatılı ve güvenlikli bir site istiyoruz. Bu konuda belediyemiz bizlere söz verdi ama net bir adım atılmadı.”
Başkan Sadıkoğlu ve Tüdün’ün konuşmasının ardından sektör temsilcileri söz alarak sorunları ve talepleri ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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