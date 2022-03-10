Yenilenen göğüs cerrahisi servisi törenle açıldı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yenilenen Göğüs Cerrahisi Servisi ile Bronkoskopi ve Gelişimsel İşlemler Ünitesinin açılışı gerçekleştirildi.

Düzenlenen açılış törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı BAP Biriminin Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Gezer, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, TÖTM Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran ve çok sayıda akademisyen katıldı. Sevisin açılışımda konuşan İnönü Üniversitesi Rektör Kızılay Turgut Özal Tıp Merkezinde, yeni tıbbi cihazlar aldıklarını ifade ederek,” Göğüs Cerrahisi Kliniğimizin renovasyonunu yaptık. Yeniden elden geçirdik. Kapılarını elden geçirdik, odalarımızda yeniden donanımlar gerçekleştirdik. Eğitime yönelik stajyer doktorlarımız ve öğrencilerimiz için eğitim odalarını elden geçirdik. Ama en önemlisi de Göğüs Cerrahisi Servisimize sadece bu bölüme mahsus Bronkoskopi ve Gelişimsel İşlemler Ünitesini kazandırdık. Daha önce Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları birlikte yapıyordu. Şimdi Göğüs Cerrahisi ayrı bir ünite kazanmış oldu. Bugün bu kliniğimizin hem Göğüs Cerrahisi Servisimizin yeniliklerini açmış oluyoruz, hem de Bronkoskopi ve Gelişimsel İşlemler Ünitesini açmış oluyoruz” dedi.

500’ün üzerinde hastaya Torakoskopik ameliyatları gerçekleştirdiklerini ifade eden Kızılay, ''Göğüs Cerrahisi Polikliniğimiz Turgut Özal Tıp Merkezimizin ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültemizin çok önemli kliniklerinden birisidir. Şimdiye kadar geçtiğimiz hafta duyurduğumuz gibi 500 hasta artık bugün itibariyle 500’ün üzerinde hastaya Torakoskopik ameliyatları gerçekleştirerek şifa dağıttı. Torakoskopik ameliyat endoskop ile kamera ile göğüsün içerisine girerek aletler yardımıyla açmadan ameliyat yapmaktır. Bu cerrahiyi endoskop ve video görüntüler aracılığı ile hocalarımız akciğerin zarına ve içerisine girerek müdahale yapıyor. Bu cerrahi yöntem Türkiye’de büyük merkezlerde yapılan bir çeşittir. Bu yöntemi 500’ün üzerinde yapan yer ancak bir elin parmağı kadar vardır. Biz Üniversiteleri içerisinde en çok ameliyat yapan üniversiteyiz. Türkiye genelinde de ilk 3’teyiz. Büyük bir cerrahi birikimimiz var” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardında servisin açışı gerçekleşti. Daha sonra Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakkı Ulutaş servis hakkında bilgi verdi.

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