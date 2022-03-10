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Belediye Başkanı Gürkan, Esenlik Süpermarketleri ziyaret etti Marketlerimizde gerekli bütün tedbirler alındı

İHA

Belediye Başkanı Gürkan, Esenlik Süpermarketleri ziyaret etti Marketlerimizde gerekli bütün tedbirler alındı

Son günlerde Türkiye genelinde bazı ürünlerde sıkıntı yaşandığı, özellikle Ayçiçek yağında stokların tükendiği noktasında yapılan spekülatif haberlerin yazılı ve görsel basında sıkça dillendirilmeye başlamasının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Malatya’da herhangi bir sıkıntının olmadığını belirtti.
Başkan Gürkan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik Şirketi tarafından işletilmekte olan Esenlik Marketlerde gerekli bütün tedbirlerin alındığını, vatandaşların ihtiyaç duyduğu gıda maddelerinde herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade etti.
Vatandaşların spekülatif söylemlere itibar etmemeleri gerektiğini belirten Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, “Devletimizin bütün organları dimdik ayakta. Belediyemizde dimdik ayakta. Özellikle son zamanlarda spekülatif ifadeler yağa, şekere vb. gıda maddelerine yokluk, kıtlık varmış gibi hücum etmeleri hakikaten bizi üzdü. Bizim milletimiz hakikaten alicenap, kadirşinastır. Milletimizi bu şekilde yokluk varmış gibi, marketlerde kuyruk varmış gibi algılarla yönetmek doğru değil. Vatandaşlarımıza şu mesajı vermeye çalıştık. Bugün Esenlik Şirketimize ait Temelli ve Fahri Kayahan’daki marketlerimizi ziyaret ettik. Marketlerimizdeki reyonlarda ürün sıkıntısı yok. Gerek yağ, gerek şeker gerekse de diğer gıda maddeleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımız, hemşerilerimiz müsterih olsun hiçbir sıkıntı yoktur. Son süreç içerisinde özellikle yağa karşı hızlı bir alım oldu ve istenilen miktardaki yağı vatandaşımızın arzına sunduk” dedi.
Esenlik marketlerde her türlü ürünün mevcut bulunduğunu ve sıkıntılı bir durum olmadığının altını çizen Gürkan, “ Vatandaşımız gayet rahat ve müsterih olsun. Devletimiz, devletimizin organları ve belediyeler olarak dimdik ayaktayız. Vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşlarımız gerek un, ekmek, gerek yağ, şeker olsun gerekse de diğer ürünlerde olsun Esenlik Şirketimize ait 40 Marketimizin tamamında her türlü ihtiyaç duyacakları gıda maddeleri ile diğer ürünlerin mevcut olduğunu belirtmek istiyorum. Marketlerimizde herhangi bir sıkıntının olmadığını göstermek için bugün marketlerimizi gezdik. Vatandaşlarımızla sohbet ettik. Dünya bir krizden geçiyor, bu krizin dünyaya yansımaları olduğu gibi ülkemize de yansımaları var. Allah’a şükür ki bizim marketlerimizde ve şehrimizde temel gıda maddeleri ile diğer ürünlerde herhangi bir yokluk ve karaborsa gibi bir durum söz konusu değildir. Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimiz, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğümüz ve Ticaret İl Müdürlüğümüz ile birlikte Malatya genelindeki bütün marketlerde ve gıda satışı yapan işyerlerinde periyodik aralıklarla genel denetimler ve kontroller yapılmaktadır. Bu anlamda da vatandaşlarımız gayet rahat ve müsterih olsun” diye konuştu.
Esenlik Süpermarketlerde alışveriş yapan vatandaşlar ise Esenlik Süpermarketlerin hem kaliteli hem de diğer marketlere göre daha uygun fiyatla ürün sattıklarını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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