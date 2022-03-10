Üniversiteli kız öğrencilere Malatya yemeklerinin yapımı öğretiliyor

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü işbirliği ile il dışından gelerek Malatya’da eğitim gören üniversiteli kız öğrencilerine Malatya yemeklerini öğretmek konusunda ki çalışmaları devam ediyor.

İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programa İl Müftüsü Veysel Işıldar, Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, İl Gençlik Koordinatörü Vaize Feyza Uçar ve öğrenciler katıldı.

İl Müftüsü Veysel Işıldar, gelenekten geleceğe kapsamında yapılan çalışmanın çok anlamlı olduğunu söyleyerek, “ Bu adetlerimizin gençlerimizle birlikte yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması çok önemli bir hadisedir. Bundan dolayı da yapılan çalışmayı önemsiyoruz, katkı sağlayan Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Malatya’nın bugünlerde gastronomi konusunda büyük bir çalışma içinde olduğunu vurgulayarak, “ Bu çalışmamızın da gastronomi anlamında şehrimize büyük bir katkısı olacağına inanıyoruz. Ama en çok katma değerin il dışından gelen ve bugün burada bizimle bir arada olan gençlerimize olacağı muhakkaktır” şeklinde konuştu.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Saliha Bulut ise geçmişten geleceğe Malatya kültürünü aktarmak adına yapılan çalışmanın anlamlı olduğunu ve üniversiteli gençleri kültür elçileri olarak gördüklerini ifade etti.

İl Gençlik Koordinatörü Vaize Feyza Uçar, gençlere hem ilmi ve bilgi anlamda, hem de hayata dair bilgi ve tecrübelerinin artması adına destek vermeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Malatya yemeklerinden biri olan gözleme yemeğini Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi Nazife Yeniceli öğrencilerle birlikte yaptılar.

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