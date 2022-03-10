Yeni Malatyaspor'da Ndong ile yollar ayrıldı

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Didier Ndong ile yollar ayrıldı.

Yeni Malatyaspor, sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiği 27 yaşındaki oyuncu Didier Ndong ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Didier Ndong ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-03-10 19:04:01



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