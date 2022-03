Başkan Cömertoğlu’ndan işbirliği vurgusu

Malatya’nın Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, esnaflarla her zaman istişare içerisinde olduklarını belirterek, esnaflarla hizmet konusunda işbirliği için her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Genel Kurulunda yeni dönem için yeniden seçilen Şenol Sekizsu ve yönetimine ‘Hayırlı Olsun’ ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’na Arapgir Belediyesi Meclis Üyesi Basri Yılmaz, Arapgir Belediyesi Başkan Yardımcıları Gürbüz Bulut ve Ramazan Erdem’de eşlik etti.

Başkan Sekizsu, seçim süreci boyunca yapılan çalışmalar ve hazırlanan projeler hakkında heyete bilgi verdi.

Başkan Cömertoğlu, esnaflarla her zaman istişare içerisinde olduklarını belirterek, esnaflarla hizmet konusunda işbirliği için her zaman hazır olduklarını kaydetti. Cömertoğlu, yönetimin görevlerinde başarılar da diledi.

