İnönü Üniversitesi Güneydoğu Kariyer Fuarı’nda

Malatya İnönü Üniversitesi’nin farklı bölümlerinden 600’ü aşkın öğrenci “Yetenek Her Yerde” temasıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde ve Elazığ Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Güneydoğu Kariyer Fuarı”na (GÜDKAF’22) katıldı.



Rektör Kızılay açılış programına katıldı

Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen fuarın açılış programına Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Rektör Danışmanı ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Yılmaz, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, Kariyer Merkezi personelleri ile üniversitemizin farklı bölümlerinden 600’ü aşkın öğrenci katıldı.



Öğrenci ve mezunlara kariyer planlamaları hakkında bilgilendirme

Güneydoğu bölgesindeki 10 üniversitenin paydaş olarak yer aldığı fuarda öğrenci ve mezunlar, kamu ve özel sektör temsilcileri ile bir araya gelerek kariyer planlama, staj yeri ve iş bulma, mülakat teknikleri, atölye çalışmaları, uygulamalı simülasyon eğitimi gibi konularda bilgi aldılar. Fuarın paydaşları arasında yer alan İnönü Üniversitesi fuar kapsamında stant açtı. Ziyaretçiler stant alanını gezerek bölümler, etkinlikler ve Kariyer Merkezi faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

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