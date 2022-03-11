Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 14 yaralı

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Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, Arapgir Keban karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan G. (38) yönetimindeki 23 ABF 026 plakalı Ford marka minibüs, kar yağışının da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yan yatan araçta sürücü ile birlikte İlker G., Deniz G., Bülent Y., Tuncay A., Mustafa Ç., Bayram E., Sevcan G. ,Hülya B., Paşa E., Hasan D., Celal G., Rıza D., Berkan K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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